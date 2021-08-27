Akşam Postası / 27 Ağustos 2021

Okullar açılırken: 10 öğretmenin üçü aşısız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam aşılı öğretmenlerin oranını yüzde 72,57 olarak açıkladı.

AKP’li belde belediye başkanından ‘Audi savunması’: Şahin alacak halimiz yok

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Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinin belediye başkanı Yasin Yılmaz, 600 bin TL’ye aldığı 2016 model AUDI marka makam aracına yönelik eleştirileri yanıtladı: “Gidip Şahin alacak halimiz yok ya. Ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI araç da alabilirdim.”

BioNTech aşısı yaptıranlar Fransa’nın ‘kırmızı listesi’nden muaf

Fransa, Covid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncellemede Türkiye’yi turuncu listeden çıkararak kırmızı listeye ekledi.

Taliban’ın işletmeyi teklif ettiği havalimanında Türkiye güvenliği de istiyor

Reuters ajansına konuşan Türk yetkililer, Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının işletmesini üstlenmesinin ancak güvenliğin de kendileri tarafından sağlanması halinde mümkün olacağını söyledi.

5 binden fazla servis şoförü adayının uyuşturucu ve alkol testi pozitif çıktı

Servis şoförlüğü yapabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvuran 5 bin 315 adayın, alkol ve uyarıcı madde testi pozitif çıktı.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Yangına müdahale etmemize izin verilmiyor

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kentte 10 gündür devam eden yangınlara müdahale etmelerine izin verilmediğini söyledi.

Ermeni kilisesi kütüphane yapıldı: ‘Beddua almayın’

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Diyarbakır’da Ermeni Protestan Kilisesi kütüphane olarak Kültür Bakanlığı’na kiralandı. Ermeni Protestan Cemaati’nin dini önderi Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı Krikor Ağabaloğlu video çekerek karara tepki gösterdi: “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden içeri girerken vakıf duası ve vakıf bedduasını görürsünüz. Beddua almayın dua alın.”

Kaçakçılık ihbarında bulunanlara 1,2 milyon lira ikramiye ödendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, ‘Alo 136’ İhbar Hattı’na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre ikramiye veriyor. Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, bu yıl ihbarda bulunanlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldığını söyledi.

Otel yuvalama alanının üstünü kapatmış: 60 caretta caretta yavrusu sıkışarak öldü

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Antalya’da yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme bandına sıkışarak öldü.

Gülistan Doku’nun dosyasında önemli gelişme

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, başsavcılığın 81 ilin başsavcılık, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına talimat yazısı göndererek o tarihten itibaren kimliği tespit edilemeyen kadın cesetlerinin araştırılmasını istediğini söyledi.

Maskeler çıktı, grip çoğaldı

Maske kullanımının gevşemesiyle birlikte grip vakaları arttı.

Dört farklı aşının Covid-19’a etkisi araştırıldı

Bahreyn’de Covid-19 aşılarının enfeksiyona karşı etkileri araştırıldı. Dört farklı aşının da uygulandığı ülkede aşılamanın hastaneye yatış ve ölümü önlemede etkili olduğu tespit edildi. Araştırmada hangi aşının ne kadar koruma sağlandığı da listelendi.

5 bin yıllık küp mezarlarda çocuk iskeletleri

Eskişehir’de, Seyitgazi ilçe merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusundaki Küllüoba Höyüğü kazısında, küp şeklinde 25 çocuk mezarı ve içlerinde iskeletler bulundu.

Kılıçdaroğlu: Yangınzedelerin TOKİ borçlarını belediyelerimiz ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınlarının ardından köylülere TOKİ ve AFAD tarafından evlerin yapımı ve onarımı için belge imzalatıldığını ifade ederek “Vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını belediye başkanlarımız karşılayacak” dedi.

Radikalin radikali: IŞİD-K

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD askerlerinin de içinde olduğu en az 90 kişiyi öldüren IŞİD-K, Taliban’ı ‘kafir‘ olarak gören çok daha radikal bir grup. ABD’nin terör listesinde olan IŞİD-K birçok kanlı eylemi de üstlenmişti.