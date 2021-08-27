Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maskeler çıktı, grip çoğaldı

Maske kullanımının gevşemesiyle birlikte grip vakaları arttı.

Fotoğraf: AA

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şunları söyledi: “Grip vakaları özellikle ağustosun 15’inden sonraki süreçte görülmeye başladı. Covid-19 negatif çıkıyor ama şikayetleri var. Bunun en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik.


Sosyal hareketliliğin artması, mesafe kurallarına uymama ve maske takma konusundaki istikrarın bozulmasının virüslere fırsat verdiğini anlatan Oğuztürk şöyle devam etti: “Bireysel hijyen kurallarına uyma, hem Kovid-19 hem de diğer virüslerin aktive olmasına karşı bir bariyer oluşturuyor. Bu anlamda kapalı alanlarda olmazsa olmaz şekilde maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Açık alanlarda ise yaz mevsiminin avantajı var. Virüsün buralarda hastalık oluşturma etkisinin daha az olması nedeniyle yakın mesafe dışında maske takmaya şu an itibariyle çok ihtiyaç yok.”

DSÖ’den çift aşılılara maske uyarısı

Koca ‘maskenin çıkarılması’ için hedef koydu

Açık alanda maske zorunluluğu kalkabilir

SON HABERLER

‘Corona’yı bitirecek ‘sihirli mermi’ arayışı

Bağışıklık sistemimiz yeni ve güçlü zauberkugel’lara ihtiyaç duyarken, bunu tamamlayacak ve pandeminin kontrol altına alınabilmesini sağlayacak sihirli mermi ise küresel çapta Covid-19 aşılarına hakkaniyetli erişimi garanti eden politik kararlılıktır.

Kışlada işkence: Tüfek dayayıp soğuk depoda tuttular; araca bağlı koşturdular

Kocaeli’ndeki Memduh Tağmaç Kışlası’nda zorunlu askerlik yapan Mehmet Ali Akşit, üstü tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Teğmen Recep Taşçı’nın talimatıyla ensesine silah dayandığını, soğuk hava deposunda tutulduğunu ve araca bağlanarak iki kilometre koşturulduğunu belirten Akşit, şu an psikolojik tedavi görüyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor. 

ABD: Türkiye ‘dijital vergi’yi kaldırmalı

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a OECD nezdinde yapılan görüşmelerde varılan uzlaşı ışığında ülkelerin başlattıkları dijital hizmet vergilerini geri almalarının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Ekonomik güven endeksi 100’ün üstünde ‘tutundu’

Covid-19 salgınının yarattığı endişelerle Nisan 2020’de dip yapan ve sonrasında genel olarak yükseliş eğilimine giren ekonomik güven endeksi ağustos ayında da yükselişini sürdürerek 100 eşik değerinin üstünde kaldı.