Maskeler çıktı, grip çoğaldı

Maske kullanımının gevşemesiyle birlikte grip vakaları arttı.

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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şunları söyledi: “Grip vakaları özellikle ağustosun 15’inden sonraki süreçte görülmeye başladı. Covid-19 negatif çıkıyor ama şikayetleri var. Bunun en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik.“

Sosyal hareketliliğin artması, mesafe kurallarına uymama ve maske takma konusundaki istikrarın bozulmasının virüslere fırsat verdiğini anlatan Oğuztürk şöyle devam etti: “Bireysel hijyen kurallarına uyma, hem Kovid-19 hem de diğer virüslerin aktive olmasına karşı bir bariyer oluşturuyor. Bu anlamda kapalı alanlarda olmazsa olmaz şekilde maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Açık alanlarda ise yaz mevsiminin avantajı var. Virüsün buralarda hastalık oluşturma etkisinin daha az olması nedeniyle yakın mesafe dışında maske takmaya şu an itibariyle çok ihtiyaç yok.”