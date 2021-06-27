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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ’den çift aşılılara maske uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her iki doz aşısını yaptıranların da maske takmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Nüfusun önemli bölümünü aşılayan bazı ülkelerde maske takma zounluluğu kaldırılmaya başlamıştı. Türkiye’de uzmanlar maske kullanımının ne zaman sona ereceğine dair görüşlerini paylaşırken Sağlık Bakanı Fahretttin Koca geçen hafta “En az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönem, maskeden kurtuluruz” demişti.


DSÖ’den Dr. Mariangela Simao aşıların tek baına bulaşı durdurmayacağını belirterek şunları söyledi: “Maske kullanımı sürekli devam etmeli, mekanların havalandırılmassına, el hijenine dikkat edilmeli. Kalabalıkardan uzak durarak fiziksel mesafe korunmadı. Devam eden bir toplum bulaşı varsa aşılıysanız bile bu hala çok önemli. İnsanlar iki aşılarını da oldular diye güvende hissetmemeli.”

Koca ‘maskenin çıkarılması’ için hedef koydu

Açık alanda maske zorunluluğu kalkabilir

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