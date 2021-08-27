5 bin yıllık küp mezarlarda çocuk iskeletleri

Eskişehir’de, Seyitgazi ilçe merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusundaki Küllüoba Höyüğü kazısında, küp şeklinde 25 çocuk mezarı ve içlerinde iskeletler bulundu.

Fotoğraflar: AA

Tunç Çağı’nda 1600 yıl yerleşik hayat sürülen Küllüoba’da, 350 metre boyunda, 150 metre enindeki höyükte 1996’dan beri tarihin gün ışığına çıkarılması için çalışma yapılıyor. Bu yıl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğünde Hacettepe ve Batman üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik ekip görev yapıyor.

AA’nın haberine göre ekip 5 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ve çocuk mezarı olduğu belirlenen küp şeklinde 25 mezar ortaya çıkardı. Bunların içlerinde çocuk iskeletlerinin yanı sıra mühür, saç halkaları ve takılara rastlandı.

Anne karnındaki pozisyona yerleştirilmiş

Kazı başkanı ve BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki, 2021 yılı kazısına bu ay başladıklarını söyleyerek şu bilgileri paylaştı: “Gömü gelenekleri içinde çömlek mezarın yaygın olduğunu tespit ettik. Taş sanduka denilen mezar tiplerine de az olmakla birlikte rastladık. 30’un üzerinde mezar saptadık. Bunların 25’i çocuklara ait. Bu çömlek mezarların bazılarında ‘ölü hediyesi’ dediğimiz bulgulara rastladık. Bunlar arasında mühürler, saç halkaları ve çeşitli takıları sayabiliriz. Milattan önce 3 bin yıllarına ait çocuk mezarları, çoğunlukla çömlek içine anne karnındaki pozisyonda yerleştirilmiş. Bu alandaki çalışmalarımızı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü ile ortak gerçekleştiriyoruz.”



Mezarlardaki kemiklerin Hacettepe Üniversitesi Antik DNA Laboratuvarı’nda inceleneceğini, o dönem çocuk ölümlerinin ve erken yaşta ölümlerin fazla olduğunu dile getiren Türkteki şöyle devam etti: “Milattan önce 3 binli yıllar, yaşam süresinin sınırlı olduğu bir dönem. 45 yaşındaki bir insan o döneme göre çok yaşlı sayılabilir. Beslenme ve hastalıklar insan yaşamında önemli rol oynuyor. Dönem için Anadolu’daki gömü tipini çömlek mezarlar oluşturuyor. Özellikle İç Anadolu ve İç Batı Anadolu’da daha yaygın bir gömü şekli. Taş sanduka mezar tipi de daha özeldir.”

