BioNTech aşısı yaptıranlar Fransa’nın ‘kırmızı listesi’nden muaf

Fransa, Covid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncellemede Türkiye’yi turuncu listeden çıkararak kırmızı listeye ekledi.

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Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği kararı Twitter hesabından duyurdu: “SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararnameyle Fransa ile Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59’dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor.”

Gerekçe olarak ‘Covid-19 salgınının aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması’ gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aşılılar muaf

Bu sınıflandırmadan kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılarla aşılanmış kişiler muaftır (Diken’in notu: Söz konusu aşılar arasında BioNTech var ancak Sinovac yok).

Test ve karantina

Direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa’ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler, mücbir bir sebep sunmak durumundadır.

Bu kişiler ayrıca,

*Uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır).

*Fransa’ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar. Fransa’ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az 1000 euro para cezası ile sonuçlanacaktır.

*Kendilerini, idare tarafından sağlanan bir konaklama yerinin dışında bir yerde tecrit etmeleri durumunda (karantinaya tabi tutulan kişilere yardımcı olmak amacıyla mahalli tecrit destek hücreleri oluşturulmuştur) veya uluslararası bir bölgeden transit geçişte bulunmamaları durumunda, ihtiyaç duyulduğunda kontrol memurlarının karantina veya tecrit önleminin yerine getirilip getirilmediğini doğrulamalarını sağlayacak, uygun bir konaklama yeri (otel veya benzeri) veya ev adresini belirten, ve ihtiyaç halinde söz konusu konaklama yerine erişim şartlarını açıklayan, bir belge sunmak durumundadırlar.

Kişiler ayrıca;

*Corona virüsü enfeksiyonuna dair herhangi bir semptom taşımadıklarına;

*Seyahatlerinden önceki 14 günlük süre zarfında Covid-19 virüsü taşıdığı teyit edilmiş bir vakayla temaslı olduklarına dair bilgilerinin olmadığına;

* Ve sadece 11 yaşından büyük yolcular için geçerli olmak üzere, ulusal topraklara vardıklarında olası SARS-CoV-2 tespiti için bir teste veya virolojik tarama amacıyla biyolojik bir teste tabi tutulmalarını kabul ettiklerine dair yeminli bir beyanda bulunmak durumundadırlar.“