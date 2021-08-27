AKP’li belde belediye başkanından ‘Audi savunması’: Şahin alacak halimiz yok

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinin belediye başkanı Yasin Yılmaz, 600 bin TL’ye aldığı 2016 model AUDI marka makam aracına yönelik eleştirileri yanıtladı: “Gidip Şahin alacak halimiz yok ya. Ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI araç da alabilirdim.”

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre Yılmaz, 2010 model AUDI marka makam aracının değiştirip yerine 600 bin TL değerinde 2016 model AUDI marka bir makam aracı aldı.

Şahin araç alırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘lüks araçlar almayın‘ uyarısını da dikkate aldığı görüşünde: “Eski aracımızı ihaleyle 200 bin TL’ye sattık. 400 bin küsur daha üzerine koyarak 2016 model AUDI marka aracı aldık. Eski aracımız 600 bindeydi, 20-30 bin TL masrafı çıkıyordu. Yoksa ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI marka araç da alabilirdim. Paramız var belediyemizin 33 milyon geliri var, şu an kasamızda 10 milyon paramız var. İstesem 1 buçuk milyona araba da alırdım. Devleti neden zarara sokalım 66 binde olan bir araç aldık.”

Şahin şöyle devam etti: “Şahin alacak halimiz yok ya… Ben 4 aydır arabamı satmışım 4 aydır bir arabada kiralamadım kendime ve bu aracı da satın aldım. Birçok belediye başkanı 7 bin TL, 10 bin TL vererek araç kiralıyor ama ben kiralamadım. 4 ay arkadaşlarımın araçlarına binip geziyordum. Hangi belediye başkanı bunu yapar kaldı ki benim bütçem de var.”

Fotoğraf: Twitter

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal ise şunları dedi: “Bir belde belediyesinin dahi, yaklaşık değeri 600 bin civarında olan, AUDI marka lüks makam aracı temin etmiş olması, israf kültürünün en açık örneğidir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik kriz ortamında, kurumların böylesine pervasızca lüks arayışında olması, vatandaşımızın halini hiçe sayma, onların gözünün içine baka baka saltanat sürmekten başka bir şey değildir.”