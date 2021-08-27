Erdoğan: Afganistan’dan sivillerimizi taşıdık; az sayıda teknik eleman kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Afganistan’dan sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz” dedi.

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Afganistan’da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren radikal İslamcı Taliban, dün etrafında patlama yaşanan Kabil havalimanının işletilmesini Türkiye’ye teklif ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güvenlik endişeleriyle henüz karar vermediklerini söylemişti.

Bugün Bosna Hersek’te konuşan cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

*Maalesef Afganistan’la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170’i buldu.

*Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.

*Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı.

*Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye’nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez.

*Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız.

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