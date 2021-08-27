Kaçakçılık ihbarında bulunanlara 1,2 milyon lira ikramiye ödendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, ‘Alo 136’ İhbar Hattı’na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre ikramiye veriyor. Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, bu yıl ihbarda bulunanlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldığını söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Müdürlük 2009 yılında ‘Alo 136’ Gümrük Muhafaza ihbar hattını devreye soktu. Yurt dışından ücretsiz olarak ‘+90 312 136 11 22’ numarası aranarak da ihbarda bulunabiliyor.

7/24 hizmet veren hatta yapılan ihbarlar sayesinde büyük operasyonlara imza atıldı. 2021 yılında 7 bin 803 çağrı geldi. Sınır kapılarının kameralarla takip edilmesine imkan tanıyan Komuta Kontrol Merkezi’nden de takip edilebilen operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, sigara, alkol ve akaryakıt başta olmak üzere toplam 10 milyon liralık ‘kaçak mal’ yakalandı.

Gelen çağrılar, özel olarak eğitilen 12 kişilik ekip tarafından karşılanarak, ihbar niteliği taşıyorsa iki yöntemle değerlendiriliyor. İhbarın niteliği sadece bir ili ilgilendiriyorsa doğrudan ilgili idareye yönlendiriliyor. Ancak daha fazla koordinasyon gerektiren bir ihbar ise istihbarat dairesinde değerlendirmeye tabi tutularak, operasyonel hazırlıklar yapılıyor.

İhbarda bulunanlara devlet tarafından ikramiye hakkını kazanmak için ihbar neticesinde bir yakalama olması gerekiyor. İkramiye ödemelerinin alt ve üst limiti yok. Ödenecek miktar ihbar neticesinde yakalanacak eşyaya, eşya türüne ve yakalamanın niteliğine bağlı olarak belirleniyor. Yakalama neticesinde mahkeme kararıyla konu kesinleştikten sonra ikramiye süreci başlıyor.

‘Kimliğin gizli kalması önemli’

Uslu, Alo 136’nın işleyişiyle ilgili şu bilgileri paylaşt: “Geçen yıl 2,2 milyon civarında ikramiye ödememiz var. Vatandaşımızdan beklentimiz kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerimize destek vermeleri. Yaptıkları ihbarlar neticesinde yaptığımız operasyonlara dahil olması, bu mücadeleye katkı vermesi bizim de gücümüzü artırıyor. Bizim için çok önemli, önemsediğimiz bir konu var; bize ihbar yapan vatandaşların kimliğinin gizli kalması konusu. Kendileri istemediği sürece hiçbir şekilde kimlikleri açıklanmıyor, gizli tutuyoruz. Geçmiş yıllardaki örnekleri de göz önünde bulundurduğumuzda bireysel bazda baktığımızda vatandaşlarımızın ihbarları neticesinde milyon TL değerinde ihbar ikramiyesi aldıklarını görüyoruz. Bu anlamda hem ülkeye karşı görevlerini yapmış hem de ikramiyeden faydalanmış oluyorlar. Vatandaşlarımızın Alo 136 ihbar hattı aracılığıyla yaptıkları katkılar sonucunda çok ciddi yakalamalar elde ettik. Bu yakalamalar neticesinde devletimizin ciddi kayıpları engelleniyor.”