5 binden fazla servis şoförü adayının uyuşturucu ve alkol testi pozitif çıktı

Servis şoförlüğü yapabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvuran 5 bin 315 adayın, alkol ve uyarıcı madde testi pozitif çıktı.

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Test sonuçlarına ilişkin bilgileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, dün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantısında paylaştı.

Yıldırım, “Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315’i testi maalesef pozitif çıktı” dedi.

Toplu taşıma şoförlüğü yapmak isteyen bireyler, İBB’den ‘Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi‘ almak zorunda. Testi pozitif çıkan kişilerin şoförlük yapması engelleniyor.

İstanbul’da 6 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte 18 bin okul servis aracı trafiğe çıkacak.