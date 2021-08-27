Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Yangınzedelerin TOKİ borçlarını belediyelerimiz ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınlarının ardından köylülere TOKİ ve AFAD tarafından evlerin yapımı ve onarımı için belge imzalatıldığını ifade ederek “Vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını belediye başkanlarımız karşılayacak” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin güneybatısını 28 Temmuz’dan itibaren etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetti.


Çağdaş Hukukçular Derneği, (ÇHD), hükümetin yangınlardan etkilenen afetzedeleri miktarı ve ne kadar faiz ödeneceği yazmayan boş senetlerle borçlandırmak istediğini bildirmişti.

Muğla’da orman yangınlarından etkilenen köyleri ziyaret ederek sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “TOKİ ve AFAD da kendi üzerine düşen görevi verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyor. Ama bu görevi yaparken vatandaşlara belli bir belge imzalatıyorlar. Bunu da gayet doğal karşılıyoruz. Ama daha sonra yapılacak olan konutlar dolasıyla vatandaşların belli bir miktar borçlandırılacağı yönünde bilgimiz de var.

Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, ister TOKİ ister AFAD; vatandaşı herhangi bir şekilde borçlandırdığında, yanan veya yıkılan binasını yeniden yaptığında, biz 11 büyükşehir belediyesi olarak, belediye başkanlarımız vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını karşılayacak. Hiçbir vatandaşımız elini cebine atmayacak. Ama bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz, yapmazlarsa bunu tamamını biz yapacağız.”

ÇHD: Yangınzedeler boş senetlerle borçlandırılmak isteniyor

Akdeniz’de en çok Türkiye’nin ormanları yandı

Manavgat için altı yıl önce uyarmışlar

Üniversite analizi: Manavgat’taki Türkiye’nin en büyük yangın felaketi

Orman yangınları: Doğrular ve yanlışlar

Profesör: Yanan ormanların ağaçlandırma yerine doğal yollarla gençleştirilmesi lazım

SON HABERLER

‘Corona’yı bitirecek ‘sihirli mermi’ arayışı

Bağışıklık sistemimiz yeni ve güçlü zauberkugel’lara ihtiyaç duyarken, bunu tamamlayacak ve pandeminin kontrol altına alınabilmesini sağlayacak sihirli mermi ise küresel çapta Covid-19 aşılarına hakkaniyetli erişimi garanti eden politik kararlılıktır.

Kışlada işkence: Tüfek dayayıp soğuk depoda tuttular; araca bağlı koşturdular

Kocaeli’ndeki Memduh Tağmaç Kışlası’nda zorunlu askerlik yapan Mehmet Ali Akşit, üstü tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Teğmen Recep Taşçı’nın talimatıyla ensesine silah dayandığını, soğuk hava deposunda tutulduğunu ve araca bağlanarak iki kilometre koşturulduğunu belirten Akşit, şu an psikolojik tedavi görüyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor. 

Kaçakçılık ihbarında bulunanlara 1,2 milyon lira ikramiye ödendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, ‘Alo 136’ İhbar Hattı’na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre ikramiye veriyor. Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, bu yıl ihbarda bulunanlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldığını söyledi.