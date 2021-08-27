Kılıçdaroğlu: Yangınzedelerin TOKİ borçlarını belediyelerimiz ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınlarının ardından köylülere TOKİ ve AFAD tarafından evlerin yapımı ve onarımı için belge imzalatıldığını ifade ederek “Vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını belediye başkanlarımız karşılayacak” dedi.

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Türkiye’nin güneybatısını 28 Temmuz’dan itibaren etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetti.

Çağdaş Hukukçular Derneği, (ÇHD), hükümetin yangınlardan etkilenen afetzedeleri miktarı ve ne kadar faiz ödeneceği yazmayan boş senetlerle borçlandırmak istediğini bildirmişti.

Muğla’da orman yangınlarından etkilenen köyleri ziyaret ederek sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “TOKİ ve AFAD da kendi üzerine düşen görevi verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyor. Ama bu görevi yaparken vatandaşlara belli bir belge imzalatıyorlar. Bunu da gayet doğal karşılıyoruz. Ama daha sonra yapılacak olan konutlar dolasıyla vatandaşların belli bir miktar borçlandırılacağı yönünde bilgimiz de var.

Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, ister TOKİ ister AFAD; vatandaşı herhangi bir şekilde borçlandırdığında, yanan veya yıkılan binasını yeniden yaptığında, biz 11 büyükşehir belediyesi olarak, belediye başkanlarımız vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını karşılayacak. Hiçbir vatandaşımız elini cebine atmayacak. Ama bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz, yapmazlarsa bunu tamamını biz yapacağız.”