Radikalin radikali: IŞİD-K

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD askerlerinin de içinde olduğu en az 90 kişiyi öldüren IŞİD-K, Taliban’ı ‘kafir‘ olarak gören çok daha radikal bir grup. ABD’nin terör listesinde olan IŞİD-K birçok kanlı eylemi de üstlenmişti.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın dışında ve yakınındaki Baron Otel’de peş peşe düzenlenen intihar saldırılarında 13’ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları IŞİD-Horasan grubu üstlenmişti.

IŞİD-Horasan grubu, 2013’te El Kaide’nin Irak kolundan ayrılarak Pakistan-Afganistan bölgesinde yapılandı. İlk olarak Ocak 2015’te ortaya çıkan gruba Batı’da Horasan’ın İngilizce yazılışından (Khorasan) dolayı IŞİD-K deniyor.

IŞİD Selefi, Taliban ise muhafazakar Diyubendi medreselerinin İslamiyet yorumunu benimsiyor.

İki örgüt, Ocak 2015’te birbirlerine karşı savaş ilan etmişti.

IŞİD-K, Taliban’ın şeriat yorumlamasını yeterince katı bulmuyor ve bu nedenle de Taliban’ı ‘kafir‘ olarak görüyor. Ayrıca Taliban’ı cihat hedefinden sapmak ve Katar’ın başkenti Doha’daki ‘lüks ve gösterişli otellerde‘ Amerikalılarla masaya oturmakla suçluyor.

Taliban iki hafta önce Kabil’de kontrolü ele geçirdikten sonra ülkedeki farklı İslamcı gruplar Taliban’ı tebrik etmiş, bunu yapmayan IŞİD-K ise savaşın devam ettiği duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Ocak’ta IŞİD-Horasan örgütünü yabancı terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) geçen ay yayınlanan bir raporuna göre IŞİD’in Afganistan’daki uzantısının 500 ila 1500 arasında militanı var. Grubun en güçlü döneminde 3 bin savaşçıya ulaştığı, sonrasında ise hem ABD ve Afgan ordusuyla hem de Taliban’la savaşı sırasında çok sayıda savaşçısının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

IŞİD’in güçlü olduğu dönemde maddi ve manevi olarak desteklenen grup, kısa zamanda Orta Asya’da da yayılmayı başarmıştı. IŞİD-K’ya verilen bu desteğin şimdiyse büyük ölçüde kuruduğu tahmin ediliyor. Ancak BM uzmanları, Suriye ve Irak’ta yeraltına inen IŞİD yönetiminin IŞİD-K ile halen temasta olduğunu düşünüyor.

IŞİD-K bu yıl başka kanlı terör saldırıları da düzenlemişti. Camiler, hastaneler ve halka açık yerler de örgütün saldırılarına hedef olmuştu. Afganistan’daki BM’nin Yardım Misyonu (UNAMA) sadece bu yılın ilk dört ayında IŞİD kaynaklı 77 saldırı kayıtlara geçti. Bu geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat fazla.



Bu yıl düzenlenen saldırılardan biri, mayıs ayı başında Kabil’de çoğu okula giden Şii kız çocukları olmak üzere 85 kişinin hayatını kaybettiği saldırıydı. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 300 kadar kişi de yaralanmıştı. IŞİD savaşçıları bundan bir ay sonra da Britanya merkezli mayın temizleme organizasyonu HALO Trust çalışanlarını hedef almış, saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.