Polisten Berkin Elvan’ın annesine: Ben mi öldürdüm; öyleyse iyi yapmışım

‘Ölüm orucu’nun ardından hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik anmasına kimlik kontrolü yapan polislere “Ben öldürdüğünüz çocuğun annesiyim” diyen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’a bir polis “Ben mi öldürdüm; öyleyse iyi yapmışım” yanıtını verdi.
‘DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Timtik, ‘ölüm orucu’nun 238’inci gününde, 27 Ağustos 2020’de hayatını kaybetmişti.
Timtik, ölümünün birinci yılında Gazi Mezarlığı’ndaki mezarı başında, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da anmaya katıldı.
dokuz8haber.net’den Fatoş Erdoğan’ın aktardığına göre anmaya katılanlara, polis tarafından kimlik kontrolü yapılmak istendi.
Gülsüm Elvan, kendilerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere, “Kimliği soruyorsunuz, tanımıyor musunuz? Öldürdüğünüz çocuğun annesiyim” dedi.
Bir polis de Elvan’a “Ben mi öldürdüm; öyleyse iyi yapmışım” yanıtını verdi.