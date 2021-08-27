Polisten Berkin Elvan’ın annesine: Ben mi öldürdüm; öyleyse iyi yapmışım

Bahreyn’de Covid-19 aşılarının enfeksiyona karşı etkileri araştırıldı. Dört farklı aşının da uygulandığı ülkede aşılamanın hastaneye yatış ve ölümü önlemede oldukça etkili olduğu tespit edildi. Araştırmada hangi aşının ne kadar oranda koruma sağlandığı da listelendi.