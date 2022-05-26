Akşam Postası / 26 Mayıs 2022

ABD Dışişleri, ‘Suriye’ye operasyon’ konusunda Türkiye’yle temasa geçmiş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, Türkiye’deki mercilerle temasa geçtiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, suç duyurusu için Erdoğan’a minnettar: Kayıtlarını isteyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’deki TURKEN Vakfı’na aktarılan paralarla ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine dava açacak olmasını olumlu karşıladı: “Yararı var, Ensar’ın ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz.”

SADAT kurucusu, Özdağ’ı AKP’li sanıp her şeyi anlatmış, sonra fark edip bağırmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin kendisini AKP milletvekili sanarak anlattıklarını aktardı: “15 Temmuz öncesi birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını anlattı.”

Dolar/TL 16,50’ye doğru gidiyor

Gece saatlerinde 16,45’i gören dolar/TL güne 16,40 seviyesinin üstünde başladı.

Bakanların ‘kira’ toplantısından çıka çıka ‘şikayet hattı’ çıktı

Yüksek ev kiralarına çözüm bulmak için görüşen dört bakanlığın toplantısından ilk tedbirler ortaya çıktı.

AKP’li Tayyar, Erdoğan’ın danışmanını hedef aldı: Nasıl bir şımarıklık?

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u ”Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?” sözleriyle hedef aldı.

CHP, Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır: AKP taktik hatası yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Finlandiya’nın önde gelen gazetelerinden Helsinki Sanomat’a Türkiye, Finlandiya ve NATO ilişkileri üzerine konuştu.

Piyasanın gözü ‘süper bono’da: Şapkadan çıkabilir

Dolar/TL, bir süredir koruduğu 15 seviyesinden 16,5’e doğru giden yükselişini sürdürürken piyasalar, kur korumalı mevduatın enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle ‘süper bono’yu bekliyor.

MEB’den Türkiye Maarif Vakfı’na 1,8 milyar liralık kaynak

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 1 milyar 871 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

‘Kamu güvenliği’ gerekçesiyle Kürtçe konseri iptal ettiler

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa’daki konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edildi.

HRW’den kadına şiddet raporu: Kolluk ve yargı da adaleti sosyal medyadan bekliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), ‘Türkiye’de Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddetle Mücadele: Korumadaki Zaafların Ölümcül Sonuçları’ başlıklı bir rapor yayınladı.

Emniyet önünde ‘Kendimi patlatacağım’ diyen kişi vuruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde kendisini patlatacağını belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

TRT bandrol ücretleri artırıldı

Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretleri de artırıldı.