CHP, Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır: AKP taktik hatası yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Finlandiya’nın önde gelen gazetelerinden Helsinki Sanomat’a Türkiye, Finlandiya ve NATO ilişkileri üzerine konuştu.

Emekli büyükelçi Çeviköz, PKK konusunun Türkiye’nin Finlandiya’yla doğrudan ele alması gereken ikili bir sorun olduğunu söyledi: “Bu konuyu Finlandiya’nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, dış politikada açık bir taktik hatadır.“

Ankara’daki NATO zirvesi

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından güvenlik kaygısıyla NATO’ya başvurmuştu. Bir ülkenin NATO’ya kabulü için oybirliğiyle karar alınması gerekiyor. Türkiye, iki ülkenin üyeliği kabulü için bazı taleplerde bulunmuştu.

Rusya’nın veto hakkı yok

Finlandiya’nın NATO üyeliği konusuna bakış açısını tarihi bir perspektiften değerlendiren Çeviköz, “Finlandiya, Soğuk Savaş sırasında veya Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bile NATO’ya hiçbir zaman üyelik için talepte bulunmadı. O zaman, doğrudan tehdit edilmediği için bir denge vardı” dedi.

Çeviköz, NATO’nun genişleme sürecine başlayınca durumun değiştiğini ve Rusya’nın bu durumu, 1997’de imzalanan NATO-Rusya Kurucu Senedi’ni ihlal eden bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

Kurucu senedin yazım sürecinde de yer aldığını belirten Çeviköz, bu belge kapsamında, Rusya’nın NATO’nun genişlemesi üzerinde bir veto hakkına sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

CHP, NATO üyeliğini desteklemeye hazır

Çeviköz ayrıca Finlandiya’nın Rusya’yla olan güvenlik endişeleri konusunda da haklı olduğunu söyledi. Buna gerekçe olarak da Rusya’nın son zamanlarda Ukrayna’daki saldırgan politikalarına dikkat çekti.

CHP’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olacağını da dile getirdi.

CHP’nin Türkiye’nin PKK terörü konusunda yaşadığı tehdidi bir güvenlik sorunu olarak gördüğünü ifade eden Çeviköz, Finlandiya’nın Türkiye’nin güvenlik endişelerine yeterli hassasiyetle cevap vermediğini de belirtti. Bu hassasiyetlerin iki ülkenin ikili ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, konunun çok taraflı bir ortak savunma örgütü olan NATO gündemine bu şekilde taşınmaması gerektiğini ifade etti.

Çeviköz konuşmasında, bazı PKK’lıların Finlandiya’ya kaçmış olabileceğini, bunların kim olduğunu bilmediğini belirtirken, bu durumun Türkiye’nin Finlandiya’yla doğrudan ele alması gereken ikili bir sorun olduğunu yineledi.

Çeviköz şöyle devam etti: “Bu konuyu Finlandiya’nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, dış politikada açık bir taktik hatadır. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı. Türkiye, PKK terör tehdidine ilişkin görüşlerini doğrudan NATO içinde dile getirmeye odaklanmalı. NATO stratejik konseptinin buna göre kaleme alınmasını, örneğin ortak güvenlik adına NATO ülkelerindeki Kürt örgütlerinin faaliyetlerini izleyerek, Türkiye tarafından ifade edilen terör tehdidiyle mücadele yükümlülüğünün yeni stratejik konsept içinde yer almasını talep edilebileceğini düşünüyorum.”

Böylesi bir durumun, Finlandiya gibi gelecekte NATO üyesi olabilecek ülkeleri de bağlayacak bir yöntem olacağını belirtti.

Atatürk’ün Finlandiya’yı sevdiğinden bahseden ve masasındaki ‘Beyaz Zambaklar Ülkesi’nde kitabını gösteren Çeviköz, Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’nin AB üyeliğini güçlü şekilde desteklediğinin unutulmaması gerektiğini ekledi. Çeviköz, tartışmaların şu anda devam ettiğini ancak sonunda Finlandiya’nın NATO’ya gireceğinin ve Türkiye’yle iyi ilişkilere sahip olacağının da altını çizdi.

Ankara’daki ‘NATO zirvesi’nde neler konuşuldu?