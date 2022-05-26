ABD Dışişleri, ‘Suriye’ye operasyon’ konusunda Türkiye’yle temasa geçmiş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, Türkiye’deki mercilerle temasa geçtiklerini söyledi.

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Erdoğan, pazartesi günü Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Erdoğan konuyla ilgili kararların perşembe yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınacağını belirtmişti.

PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG ile mücadele kapsamında 2016’dan bu yana bölgeye bir dizi operasyon düzenlemiş olan Türkiye’nin yeni askeri harekatının da Suriye’nin kuzeyini hedef alacağı düşünülüyor.

Türkiye, iki grubu da terör örgütü olarak nitelendirirken, NATO müttefikleri yalnızca PKK’yı terör örgütü olarak kabul ediyor.

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, ‘Ankara’nın açıklamaları sonrası herhangi bir diplomatik girişimde bulunacak mısınız?’ sorusunu şöyle yanıtladı: “Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık.”