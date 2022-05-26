MGK bildirisi: Sınırdaki harekatlar toprak bütünlüğünü hedef almıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16:30 sıralarında başlayan MGK toplantısı, yaklaşık üç saat sürdü.

Toplantının ardından yayınlanan bildiride şunlar öne çıktı:

* Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

* Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye’nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.

* Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.