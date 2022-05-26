Emniyet önünde ‘Kendimi patlatacağım’ diyen kişi vuruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde kendisini patlatacağını belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına giden bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere kendisini patlatacağını söyledi.

AA’nın haberine göre zanlı, canlı bomba olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Emniyet müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi” dedi.

Gül, zanlının çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi.