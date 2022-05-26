Dört bakanlığın ‘kira’ toplantısından çıkanlar: Şikayet hattı, hukuki yardım

Yüksek ev kiralarına çözüm bulmak için görüşen dört bakanlığın toplantısından ilk tedbirler ortaya çıktı. Buna göre, kiracılar anormal kiraları şikayet hattına bildirecek. Ev sahiplerinin beyanname verip vermediği takip edilecek ve kira artışında yasal sınırlar içinde kalmaları sağlanacak.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu.

Bu krize karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni konut kredisi çözüm bir yana fiyatları daha da arttırmıştı. Yani bu ‘büyük müjde’ de boşa çıkmıştı.

Artışla ilgili iki gün önce çevre ve şehircilik, ticaret, adalet ve maliye bakanlığı yetkilileri toplanmıştı.

Milliyet’in haberine göre, TÜİK’in aylık enflasyon hesabıyla belirlenen ve kiralara yapılabilecek azami zammı belirleyen oranların aşılmaması esas olacak.

Şikayet hattı kurulacak

Kiracılardan normalin üstünde ev kiraları talep eden ev sahipleri, kiracıları tarafından şikayet edilebilecek. Bunun için bir telefon hattı oluşturulması bekleniyor. Belirlenecek özel hatta ulaşacak kiracılar, ev sahipleriyle ilgili kira şikayetlerini iletebilecek. Hat üzerinden ev sahipleri şikayet edilebilecek. Ayrıca kiracılar, hattın ucundaki uzmanlardan hukuki yardım da alabilecek.

Benzer bir şikayet mekanizmasının e-devlet üzerinden de hayata geçmesi hedefleniyor.

Vergi incelemesi

Kiralara karşı önlem mekanizmasının Hazine ayağında ise vergi incelemesi yapılacak. Ev sahiplerinin, gelirlerinin beyanname sınırını geçmesine rağmen kira gelirleri ile ilgili beyanname vermediğinin tespit edilmesi halinde, tahakkuk etmesi gereken vergilerin geriye dönük olarak tahsil edilmesi planlanıyor.

‘Sabıkalı’ ev sahibine takip

Yapılacak şikayet ve incelemeler sonucunda, aşırı kira artışı gibi sebeplerle kiracısını mağdur ettiği belirlenen ev sahipleri, takip altına alınacak. Bu ev sahiplerinin şikayete konu olan ve diğer kiralık gayrimenkulleri, abonelik bilgileri üzerinden takip edilecek, kanun dışı kira uygulamalarına gidip gitmediği izlenecek.

Haberde toplantının ilk adım niteliğinde olduğu, bundan sonraki teknik sürecin bürokratlar arasında devam edeceği yazıldı. Çalışmaların haziranda olgunlaşması, bakanlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunulacak olan düzenlemenin son halini alarak hayata geçmesi planlanıyor.