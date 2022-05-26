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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: Beş can kaybı, 1310 vaka


Türkiye’de son 24 saatte Covid-19 salgını nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti, 1310 kişinin testi pozitif çıktı.

Bugün 139 bin 482 test yapılırken, iyileşenlerin sayısı 1.289 oldu.

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