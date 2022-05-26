AKP’li Tayyar, Erdoğan’ın danışmanını hedef aldı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u ”Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?” sözleriyle hedef aldı.

Geçtiğimiz hafta tv100’deki bir programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum “Ben yurtsever sol demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Türkiye benim kırmızı çizgimdir, cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak” demişti.

Uçum’un bu sözlerini Twitter’da alıntılayan AKP’li Tayyar’sa şunları söyledi: “AKP’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AKP’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?”

AK Parti’nin bir lideri var.

Karar organı MKYK var.



Bir parlamento var.

AK Parti’nin parlamentoda bir grubu var.



Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor.



Bu nasıl bir özgüven?

Nasıl bir şımarıklık? https://t.co/OtvdY6iCrD — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 25, 2022

Uçum, 50+1’in ve AKP’nin yürüttüğü siyasi davaların arkasındaki isimlerden biri olarak anılıyor.