Akşam Postası / 25 Temmuz 2022

Dolar 18’e koşuyor: Bankacılara göre döviz ihtiyacı hiç olmadığı kadar yüksek

Dolar/TL kuru 18’e dayanırken piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bekleniyor. Bankacılara göre ‘ekonomiye taze kaynak ihtiyacı tarihte olmadığı kadar yüksek‘.

Kiralardaki artış tersine göçe yol açtı

Yüksek kira artışlarının etkisiyle rekor düzeye ulaşan enflasyonun büyük şehirler ve kıyı bölgelerde çok daha sert hissedilmesi, tersine göçe yol açtı.

AKP’li yıllarda en az 881 çocuk çalışırken hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. AKP iktidarı boyunca çalışırken ölen çocuk sayısıysa en az 881 oldu.

Çöp evden çıkarılan çocuğun sağlık durumu ‘orta iyi’

Çöp evde bulunan dokuz yaşındaki çocuğun sağlık durumuna ilişkin konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Maalesef travmaları var. Kilosu olması gerekenin çok çok altında. 17 kilogram, 138 cm” diyerek sağlık durumunun ‘orta iyi’ düzeyde olduğunu söyledi.

Birce Akalay’ı tehdit eden Cem Küçük’ten ‘fikri takip’: Kefeni cebindeymiş

Ekonomiyi eleştirdiği için Birce Akalay’ı ‘tutuklanmakla’ tehdit eden AKP’ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ‘kefenini cebinde taşıdığını’ iddia ederek, hedef tahtasındaki isimleri artırdı. Küçük, hedef gösterdiği isimleri bu kez yurt dışında sürgün hayatı yaşamakla tehdit etti.

Jeoloji mühendisleri: ‘Mevzuata uygun’ binalar bile ilk depremde risk altında

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), başta İzmir’in körfez bölgesi olmak üzere birçok ilde mevzuata göre ‘depreme dayanıklı’ yapılacak yeni binaların dahi ilk depremde yıkılabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ‘kirli pazarlık’ mesajıyla meydan okudu: Hepinizin canı cehenneme!

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olarak aranan emekli albay Levent Göktaş’ın yeniden gündeme gelmesine, Şengül Hablemitoğlu, “Leş pazarlıklar dönüyor” diyerek tepki gösterdi; mesajı alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu: “Mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme!”

9 soruda Covid-19 ilacı molnupiravir: Tüm varyantlarda etkili mi, yan etkisi ne?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) ve Türk Toraks ve Halk Sağlığı Uzmanları (HASUDER) dernekleri ortak açıklamalarında risk grubunda bulunanların Covid-19 tanısı almaları halinde antiviral ilaç molnupiraviri talep etmelerini önerdi. Açıklamada molnupiravirle ilgili sık sorulan sorular da yanıtlandı.

Sezen Aksu’yu ‘Kafalarına sıkacağız’ diyerek tehdit eden AKP’liye 58 milyon TL’lik ihale

2017’de çıkan şarkısı yeniden gündeme getirilerek hedef gösterilen ses sanatçısı Sezen Aksu’yu “Beyinlerine sıkacağız, kafalarına… Ve inlerinde hepsini ezeceğiz” sözleriyle tehdit eden AKP’nin 2018 seçimlerindeki aday adayı ve 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut’un şirketine AKP’li Pendik Belediyesi’nden 58 milyon TL’ye ihale verildi.

AKP’li vekilin ziraatçi kardeşi, öğrencisi olmayan eczacılık fakültesine dekan atandı

Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’nin kardeşi ziraatçi Abdulcenap Cevheri’nin dekan atandığı ortaya çıktı.

‘Garantili’ köprü Osmangazi’nin işletmecisi bıkmış: Bırakmaya hazırız

İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nü yapıp işleten şirket, zarar ettiklerini söylüyor. Şirket yöneticileri, projeye yatırdıkları 400 milyon doların karşılanması halinde işletme hakkından vazgeçmeye hazır.

New York Times’ın Erdoğan analizi: Biden için halen baş ağrısı

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, ABD-Türkiye ilişkileri ekseninde bir analiz yayımlandı. Yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yönelik yardımlarına rağmen ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için bir baş ağrısı olmaya devam ettiği ve ‘sorunlu davranışlarının’ Türkiye’deki ‘enflasyon’ gündemini unutturma gayesinin ürünü olduğu belirtildi.

Davutoğlu’nun korkusu: Sezgin Baran Korkmaz yeni Sarraf olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine, “Ahmet Bey, ne istiyorsun bu hayırseverden” diye çıkıştığını söyleyerek, “Rıza Zarrap hayırsever ha? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Aynı şey yaşanacak. Korkuyorum, devletim adına korkuyor ve utanıyorum” dedi.

CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan ‘savunma’ verdi: Düşünce ve söylemlerim değişmeyecek

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sözlü savunma verdi.

Kobani davasında savunmaya engel: Polis salona girdi, eski milletvekili Gür fenalaştı

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve MYK üyelerinin yargılandığı Kobani davasının 15’inci duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye başladı.

Enerji krizi vurdu: Almanya resesyonun eşiğinde

Almanya’da ekonomiye güven yılın en düşük seviyesine geriledi. Doğalgaz arzında sorun görüleceği beklentisi ülkeyi resesyonun eşiğine getirdi.

İstanbul’da scooterlara özel park projesi: Pilot bölge Kadıköy

İstanbul’da gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterların park sorununa çözüm amacıyla çalışma başlatıldı.