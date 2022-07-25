Kobani davasında savunmaya engel: Polis salona girdi, eski milletvekili Gür fenalaştı

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve MYK üyelerinin yargılandığı Kobani davasının 15’inci duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye başladı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada mahkeme heyeti savunmaları engellemeye çalıştı ve salona kolluk güçlerini çağırdı. Tutuklu siyasetçi Nazmi Gür müdahale sırasında fenalaştı.

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6-8 Ekim 2015’te IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırılarının protesto edilmesi nedeniyle HDP’li siyasetçiler hakkında açılan Kobani davası devam ediyor.

Aralarında HDP’nin eski eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu 108 kişinin yargılandığı davada siyasetçiler için 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Duruşmanın başında mahkeme heyeti, dava dosyasına gelen evrakları okumadan savunmalara başladı. Tutuklu siyasetçiler ve avukatlar mahkeme heyetinin kararına itiraz etti, ama mahkeme heyeti uygulamasını sürdürdü. Mahkeme heyeti, söz almak isteyen avukatlara söz vermedi. Avukatlar ve mahkeme heyeti tartıştı.

Tuncel’in savunma yapması engellendi

Duruşmada söz alan tutuklu siyasetçi Sebahat Tuncel, mahkeme heyetinin kriz yarattığını ve avukatlara söz vermeyerek kaosa neden olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Tuncel’in de savunmasına izin vermeyerek sözünü kesti. Heyet, bir başka tutuklu siyasetçi Gülten Kışanak’a söz verdi. Kışanak, Tuncel’in halen kürsüde olduğunu ve o savunmasını vermeden kendini savunmayacağını söyledi: “Mahkeme bu tavrıyla savunma hakkını gasp etmeye çalışmaktadır. Mahkeme heyeti ‘öyle ya da böyle size ceza vereceğiz, sizi dinlemeyeceğiz’ tavrı içindedir.”

Savunmanın engellenmesi protesto edildi

Mahkeme heyeti bunun üzerine Kışanak’ın da sözünü keserek Figen Yüksekdağ’a söz verdi. Yüksekdağ da mahkeme heyetinin tavrını eleştirerek “Mahkemeniz süren operasyonların yargı kolu gibi davranıyor. Takındığınız tavır irademizi kıramayacak. Bu dava iktidarın işine yaraması için açıldı ama yaramadı. Mahkeme hem savunma olanaklarını yok diyor hem de ‘Savunma yapacak mısınız’ diyor. Burada yaptığınız yargılama biçimi yarın sizin yargılama biçiminiz olacaktır” dedi.

Ayrıca Yüksekdağ koşullar oluşmadan savunma yapmayacağını söyledi.

Mahkeme başkanı salona müdahale emri verdi

Daha sonra Tuncel, kendisine söz hakkı tanınana kadar yerine geçmeyeceğini söyleyince, mahkeme heyeti bu tavrı ‘mahkemenin disiplinini bozmak’ olarak tutanağa geçirdi. Diğer tutuklular da savunma için kürsüye çıkmadı ve mahkemenin tavrı alkışlarla protesto edildi.

Tepkilere aldırış etmeyen mahkeme heyeti, dosyaya gelen evrakların okunmasına karar verdi. Evraklar okunurken tutuklu siyasetçiler ve avukatları mahkeme heyetini alkışlarla protesto etmeye devam edince kolluk güçlerine müdahale emri verildi.

Salona giren kolluk güçleri avukatlara ve tutuklu sanıklara müdahale etti. Olay sırasında tutuklu siyasetçi Nazmi Gür fenalaştı. Gür’e sağlık ekipleri müdahale etti. Duruşmaya ara verildi.