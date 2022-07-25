Erdoğan hedefini yineledi: Enflasyon, şubat veya mart gibi düşer

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyonun şubat veya mart aylarında düşeceğini iddia etti.

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Erdoğan’ın ekonomide karşılığı bulunmayan ‘faiz neden, enflasyon sonuç’ teorisiyle Merkez Bankası’na (MB) baskısının sonuçları derinleşiyor.

Verileri tartışmalı Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon temmuzda son 24 yılın zirvesine ulaşarak yüzde 78,62’e çıktı. Bağımsız çalışma yürüten Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonu yüzde 175,55 olarak duyurdu.

Erdoğan gelecek yıl şubat ve marttan itibaren baz etkisiyle enflasyonun sorun olmaktan çıkacağını açıklasa da uzmanlara göre bu mümkün değil.

Reuters’ın toplam 36 katılımcıyla 12-18 Temmuz’da düzenlediği anketteki medyan (ortanca) tahmine göre, enflasyonun düşmeye başlamadan önce bu yılın üçüncü çeyreği sonuna yakın bir dönemde zirveye çıkması bekleniyor.

TRT yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye’nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul’dan idare edilecek.

* Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı’na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.

* Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.

* (İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliği) Türkiye’den kesinlikle taviz beklenmesin.

Ermenistan’la normalleşme

* Başbakan Paşinyan’la her iki ülkenin dini bayramları kapsamında karşılıklı tebriğimizi ilettiğimiz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Azerbaycan’la eşgüdüm içinde Ermenistan’la olan yaklaşımı geliştiriyoruz.

Irak’ın Zaho’da Türkiye’yi suçladığı saldırı

* Bu, PKK, YPG, PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin bir benzeri. Buna biz yabancı değiliz. Tüm Amerikalılara, aynı şekilde Rusya tarafına, ‘Bakın bu durum böyle, oyuna gelmeyelim’ dedik.

* Aynı şekilde bunu Iraklı dostlarımıza da ilettik. “Yaptığınız açıklamalara dikkat edin. Biz dostumuzla böyle bir duruma girmeyiz” dedik. Dert, Irak ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri bozmak.

* Irak’ın doğusu hala sıkıntıda. ABD’nin maalesef burada ciddi, olumsuz yaklaşımları var. Madrid’deki görüşmelerde de bunu söylediğim gibi, Tahran’da da ABD’nin Fırat’ın doğusundan çekilmesi üzerinde durdum.

Sığınmacılar

* Biz Suriye’nin kuzeyinde hedef olarak 250 bin briket ev yapmayı planlıyoruz. Bunları AFAD’ımızla birlikte yapıyoruz. O ilkel çadırlarda insanları yaşaması ne insani ne de İslami değildir.

* AFAD’ın koordinesinde, STK’larımızın katılmasıyla şu ana kadar 100 bine yakın konutu bitirdik. Ve devam ediyor. Şimdi yeni bir projeye gireceğiz. Zemin artı kat şeklinde. Buralara bizdeki mültecilerden geri dönüşleri artıralım diyoruz.

‘Enflasyonda düşüşü şubat-martta göreceğiz’

* Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart ayı itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız.

* Tabi hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da atıyoruz. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz çalışıyor.

* Hafta sonu fındık fiyatlarını açıklayacağım.

* Ben Bay Kemal ve hanımefendinin ağızına bakıp açıklama yapmam. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.