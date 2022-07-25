AKP’li vekilin ziraatçi kardeşi, öğrencisi olmayan eczacılık fakültesine dekan atandı

Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’nin kardeşi ziraatçi Abdulcenap Cevheri’nin dekan atandığı ortaya çıktı.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter’dan Cevheri’nin duyuru metnine dikkat çekerek, “Bakan Nureddin Nebati’nin yanı sıra AKP’li vekil Mehmet Ali Cevheri’ye özellikle teşekkür edilmiş” dedi.

Tanal şu soruları yöneltti: “Ağabeyi vekil koltuğunda oturan tarımcı, ziraatçı Abdulcenap Cevheri, hangi sebeple halen öğrencisi dahi olmayan eczacılık fakültesi dekanlığı görevine getirildi?

Uzmanlık alanı ziraat olan kardeş Cevheri, hangi meziyetinden dolayı eczacılık fakültesinde dekanlık koltuğuna oturtuldu? Cevheri, liyakat sahibi olduğu, hak ettiği için mi eczacılık fakültesi dekanlığına getirildi, yoksa abisinin milletvekilliğinden dolayı mı dekan yapıldı?

Eczacı akademisyen kalmamış mıydı ki ziraatçı akademisyen eczacılık fakültesine dekan yapıldı? Söz konusu atama, liyakat ilkesine, nitelikli eğitim hedefine, bilime aykırı değil midir?

Ağabeyi Mehmet Ali Cevheri, AKP’den Şanlıurfa milletvekili seçilmeseydi, kardeşi Abdulcenap Cevheri yine Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne dekan olarak atanacak mıydı?”