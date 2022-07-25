Birce Akalay’ı tehdit eden Cem Küçük’ten ‘fikri takip’: Kefeni cebindeymiş

Ekonomiyi eleştirdiği için Birce Akalay’ı ‘tutuklanmakla’ tehdit eden AKP’ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ‘kefenini cebinde taşıdığını’ iddia ederek, hedef tahtasındaki isimleri artırdı. Küçük, hedef gösterdiği isimleri bu kez yurt dışında sürgün hayatı yaşamakla tehdit etti.

Fotoğraf: Diken-Youtube

Küçük, dövizdeki artışa ve ekonomik kriz hakkında Instagram hesabından, “Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz” mesajı paylaşan Birce Akalay’ı dünkü yazısında hedef göstererek, ‘tutuklanmak’la tehdit etmiş, bu tehditlere sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

‘Bunlar da kaçacak’

Küçük, bugünkü yazısında önceki tehditlerin dozunu artırıp Athena’ grubunun solisti müzisyen Gökhan Özoğuz, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Memet Ali Alabora gibi isimleri de hedef tahtasına koydu.

Küçük, şunları kaydetti: “Şimdi bana organize küfrettiren; Birce Akalay’larla, Athena Gökhan’larla, Şahan Gökbakar’larla aynı kafaya sahip Gezi kalkışmacısı Mehmet Ali Alabora ülkemizden fare gibi kaçmadı mı? Tam 8 senedir Londra’da İngiliz emperyalizmine sığınmış durumda Alabora… PKK’lılar, FETÖ’cüler, Marksistler fare gibi kaçtılar Türkiye’mizden. Bunlar da kaçacak. Biz dimdik ayakta kalacağız her zaman olduğu gibi.”

Kefeni cebindeymiş

Kendi gibi düşünen insanların ‘kefenini cebinde taşıdığını’ iddia eden Küçük, “Biz bu ülkenin Türk milliyetçileri ve Müslüman muhafazakârları yani Türklük gururuna ve İslam şuuruna sahip kahir ekseriyeti mücadeleye hazırız. Biz kefenimizi cebimize koymuş insanlarız. Bizler ölümden korkmayız ama sizler tavuklar gibi korkaksınız” dedi.

Yandaş ünlülere benzetti

AKP yandaşı kanallarda iktidara yakın ünlülere iş verildiğine, eleştirenlerin de iş teklif edilirse kabul edeceklerini iddia eden Küçük, şunları yazdı: “Hele o Marksist sanatçı takımı dünyanın en korkak insan tipleridir. Bunlara hükûmete yakın kanallardan, ATV’den, Kanal D’den, Star TV’den, TV8’den, TRT’den yüksek ücretle dizi teklifi gelsin anında hükûmet lehine dönerler. Hükûmet yalakalığı yaparlar. Böyle onlarca örnek var.”