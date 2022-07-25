Dolar 18’e koşuyor: Bankacılara göre döviz ihtiyacı hiç olmadığı kadar yüksek

Dolar/TL kuru 18’e dayanırken piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bekleniyor. Bankacılara göre ‘ekonomiye taze kaynak ihtiyacı tarihte olmadığı kadar yüksek‘.

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TL’deki hızlı değer kaybı durdurulamayınca dolar/TL kuru 18’e dayandı. Kur, saat 10:10 itibariyle 17,80’in üstünde işlem görüyor.

Uzmanlar TL’deki değer kaybını yüzde 80’e dayanan enflasyona rağmen politika faizinin yüzde 14’te tutulmasına bağlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘yeni ekonomi modeli’ baskısıyla Merkez Bankası’nı faizi düşürmeye zorlamış, faiz yedi aydır bu düşük seviyede tutulmuştu.

Erdoğan, baskıyı ekonomide karşılığı bulunmayan ‘faiz neden, enflasyon sonuç’ teorisiyle yapıyor. Bu da enflasyonun tarihi seviyeye çıkmasına ve böylece ekonomik krizin derinleşmesine neden oldu. Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada da küresel resesyon korkusu da oluştu. Avrupa Birliği ve ABD’nin merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında faizi artırırken Türkiye’nin aksi yönde hareket etmesi krizi iyice derinleştirdi.

MB, Erdoğan’ın ekonomik modelinin kötü sonuçlarını baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla milyar dolarlık rezervi eritti. Bu nedenle MB’nin net rezervleri 6 milyar dolarla 2002’den beri en düşük seviyelerde seyrediyor. Bankacılarsa swap hariç döviz rezervlerini eksi 55 milyar dolar hesaplıyor.

Gözler Merkez Bankası’nda

Bu arada piyasalarda bu hafta MB’nin yıl sonu için mevcut yüzde 42,8 olan enflasyon tahminindeki revizyon ve Fed faiz kararı takip edilecek.

Reuters’ın Türkiye anketine göre enflasyonun üçüncü çeyrekte yüzde 85’e yükselmesi ve yılı yüzde 70’te bitirmesi tahmin ediliyor.

Reuters’a ismini vermeden konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, TL’nin mevcut ekonomi politikası nedeniyle her gün değer kaybettiğini vurguladı. Piyasanın ana gündeminin yeni dış döviz kaynağının gelip gelmeyeceği olduğunu belirten banka işlemcisi, “Ekonomiye taze kaynak ihtiyacı tarihte olmadığı kadar yüksek” dedi ve ekledi: “Bu hafta başlayacak ve üç-beş hafta yoğunlaşacak kurumsalların kur korumalı mevduat (KKM) geri dönüşleri de piyasalarda takip ediliyor. Henüz KKM kaynaklı yüklü bir döviz talebi görmedik. Ancak KKM dönüşlerinin döviz talebi yaratıp yaratmayacağını TL’deki seyir için önemli olacak.”

Fed kararı bekleniyor

Dolar, bu hafta Fed’den beklenen keskin faiz artırımı öncesinde destek bulurken, yatırımcılar küresel ekonominin yavaşladığına işaret eden verilerin etkisiyle güvenli liman para birimlerine yöneldi. Fed’in çarşamba sona erecek para politikası toplantısından 75 baz puan faiz artırımına gideceği bekleniyor.