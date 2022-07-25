9 soruda Covid-19 ilacı molnupiravir: Tüm varyantlarda etkili mi, yan etkisi ne?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) ve Türk Toraks ve Halk Sağlığı Uzmanları (HASUDER) dernekleri ortak açıklamalarında risk grubunda bulunanların Covid-19 tanısı almaları halinde antiviral ilaç molnupiraviri talep etmelerini önerdi. Açıklamada molnupiravirle ilgili sık sorulan sorular da yanıtlandı.

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Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, 11-17 Temmuz arasında Covid-19 vaka sayısının 226 bin 532’ye ulaştığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Covid-19 yataklı servislerinin ve yoğun bakımların tekrar açılmaya ve dolmaya başladığı haberleri gündemimizde. 65 yaş üstü veya kronik hastalığı hastaların kullanması gereken molnupiravir adlı ilaç ülkemizde mevcut. Risk grubundakilerin ilaç talebinde bulunmalarını öneriyoruz.”

Molnupiravir, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı sağlık müdürlüklerince, PCR testi pozitif olan risk grubundaki hastalara temin ediliyor. PCR testiniz pozitif çıktıysa, Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı Alo 184’ü arayarak ilacı talep edebilirsiniz.

Öte yandan bazı bölgelerde molnupiravire erişimde güçlük yaşanıyor. Risk grubunda da bulunsalar sağlık il müdürlüklerince hastalara ilaç temin edilemeyeceği bildiriliyor.

İşte 9 soruda molnupiravir:

1. Molnupiravir nasıl etki ediyor ve tüm varyantlarda etkili mi?

Molnupiravir bir antiviral ilaç. SARS-CoV-2 gibi RNA virüslerde, çoğalmayı önleyerek etki gösteriyor. Ağız yoluyla beş gün, günde iki kez 800 mg dozda (12 saatte bir 4’er tablet) kullanılıyor. Çalışmalar molnupiravirin, Covid-19’a karşı, Omicron dahil tüm varyantlarında benzer etkinlik gösterdiğini düşündürüyor.

2. Molnupiravirin yan etkileri nelerdir?

Molnupiravir vücut tarafından iyi tolere edilir bir ilaç. Günde iki kez 800 mg (12 saatte bir, dörder tablet) kullanımda doz kısıtlayıcı herhangi bir yan etki görülmedi. En sık görülen yan etkiler, diyare (ishal) (yüzde 3), bulantı (yüzde 2), baş dönmesi (yüzde 1) ve baş ağrısıdır (yüzde 1). Ayrıca sınırlı, mevcut verilere dayanarak molnupiravirle diğer ilaçlar arasında etkileşim tanımlanmadı.

3. Molnupiravir kimlerde kullanılır?

Molnupiravir ülkemizde 12 Şubat’ta yayımlanan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberiyle kullanıma girdi. Bu rehbere göre PCR ile kesin tanısı olan, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk beş gününde olan ve ağır Covid-19 geçirme açısından yüksek riskli olan erişkin (18 yaş üstü) Covid-19 hastalarında, aşılama durumuna bakılmaksızın kullanılması öneriliyor. Tanımlanan yüksek risk grubundaysa, ileri (65 yaş üstü) yaş, primer immün yetmezlikler (bağışıklığı baskılanmış hastalar), son bir yılda kemoterapi uygulanmış olması, son altı ayda radyoterapi uygulanmış olması, solid organ nakli, kemik iliği nakli, AIDS, son bir yılda içerisinde rituksimab (monoklonak antikor) tedavisi uygulanmış olması.

4. Kimlerde kullanılmaz?

Gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda, çocuklarda kullanımı önerilmiyor. Emziren annelerde de ilacın kullanımı süresince ve kullanımından dört gün sonrasına kadar emzirmeye ara verilmesi gerekiyor.

5. Evde kullanılabilir mi?

Evet.

6. Nereden temin edilebilir?

İlaç hastaya filyasyon ekiplerince iletiliyor. Tedavi sürecinde özel bir takip gerekmiyor. İshal, kusma, baş dönmesi, baş ağrısının yanı sıra herhangi farklı bir yan etki gelişmesi durumunda filyasyon ekipleri bilgilendirilmeli. Gerek görüldüğünde hasta, hastaneye yönlendirilmeli.

7. Molnupiravir kişilerin Covid-19 olmasını engellemek (profilaksi) için hasta kişilerle temas öncesi ve sonrasında kullanılabilir mi?

Hayır.

8. Ülkemizde risk grubunda molnupiravir temininde istenen test var mıdır?

Evet. PCR testi pozitif olan risk grubuna ilaç temin edilmektedir. Bu nedenle risk grubundaysanız mutlaka PCR testinizi yaptırın.

9. Molnupiravirin son kullanım tarihi geçtiyse ne yapmalıyım?

İlacın son kullanma tarihi geçmiş olsa dahi Sağlık Bakanlığı (SB) Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimi ve izniyle kullanımına izin verilmiş görülüyor.