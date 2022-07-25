AKP’li yıllarda en az 881 çocuk çalışırken hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. AKP iktidarı boyunca çalışırken ölen çocuk sayısıysa en az 881 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020’de yayımlanan en güncel rapora göre Türkiye’de beş-17 yaş aralığında 720 bin çocuk, işçi olarak çalışıyor. Bu verilerde çalışan çocukların yüzde 30,8’inin tarım, yüzde 23,7’sinin sanayi, yüzde 45,5’ininse hizmet sektöründe yer aldığı görülüyor. Bu sayı pandemide daha da artmış olabilir.

Çocuk işçilik yasaklansın!

Son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken hayatını kaybetti…https://t.co/030CVzjcPF pic.twitter.com/lQxvWjtxP4 — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) July 24, 2022

İSİG verilerine göre, son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 20 yıllık AKP iktidarı boyuncaysa en az 881 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, servis kazası nedeniyle 153 çocuk; zehirlenme, boğulma nedeniyle 97 çocuk; ezilme, göçük nedeniyle 68 çocuk; yüksekten düşme nedeniyle 52 çocuk; şiddet nedeniyle 47 çocuk; elektrik çarpması nedeniyle 39 çocuk; yıldırım düşmesi nedeniyle 35 çocuk; patlama, yanma nedeniyle 20 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 12 çocuk; kesilme, kopma nedeniyle 11 çocuk; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle altı çocuk; İntihar nedeniyle altı çocuk; diğer nedenlerden dolayı 10 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin cinsiyetlerine göre dağılımı şöyle: 88 kız ve 468 erkek çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.