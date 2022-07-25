Bursa’da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

Bursa’da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun gözaltına alınan teyzesi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alınan C.M.A.’nın annesi, çocuğunun kardeşi tarafından kaçırıldığını söylemişti. Daha sonra Antalya’ya götürülerek Akdeniz Üniversitesi’nde tedavi altına alındı.
Çocuğu çöp evin odasında kilitli tutan ve ‘çocuğa eziyet’ suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A.’nın (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye gönderilen şüpheli, savcılıkça sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kadının avukatı da müvekkilinin annesinin kaybından sonra stres bozukluğu yaşadığını tahmin ettiklerini belirterek, Kamuran Pınar A’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, aksi kanaatin oluşması halinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.
Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.