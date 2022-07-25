Kilitli tutulduğu çöp evde baygın bulunan çocuğun annesi: Kardeşim cenazede kaçırdı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evden dokuz yaşında bir çocuk, aç ve baygın bir şekilde bulundu.

Kamuran Pınar A. tarafından alıkonduğu belirlenen C.M.A.’nın Antalya’da yaşayan annesi Y.A. (48), eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini söyledi. Y.A. şunları kaydetti: “Üç yıl önce annem kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı.”

DHA’nın haberine göre Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda dairesi olan A.S., evini 1 Temmuz 2020’de Kamuran Pınar A.’ya kiraya verdi. Ama Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı aracığıyla mahkemeye başvurdu.

Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, martta kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.’ya tebligat gönderdi. Ama Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırıldı.

Kararın ardından eve giden icra ekibi, evin giriş kapısının kilidini yenisiyle değiştirildikten sonra evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuğu belediye ekipleri buldu

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı.

Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık bir yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Bir yıldır kilitli

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Ekipler, Kamuran Pınar A.’ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Y. A.’nın olduğu ve isminin de C.M.A. olduğu belirlendi.

Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi.

C.M.A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini bir yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonması‘ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Anneyi suçladı

Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi.

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve bir çocuğunun bulunduğunu söyleyen Kamuran Pınar A. ifadesinde şunları söyledi: “Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum.”

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla ‘çocuğa eziyet’ suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.

‘Şu an çok aç…’

Soruşturma sürerken, C.M.A. Antalya’da yaşayan annesi Y.A.’ya teslim edildi. Bursa’ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Y.A., Antalya’ya döndü. C.M.A.’nın pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi.

Y.A., “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak” dedi.

Y.A. şiddet gördüğü için eşinden boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirtti. El sanatları öğretmeni olduğunu belirten Y.A. şunları söyledi: “Antalya’da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa’ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. Üç yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa’ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. Üç yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok zeki ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor.”