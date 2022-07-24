Bursa’da çöp evde, atıkların arasında odaya kilitlenmiş çocuk bulundu

Bursa’da kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada dokuz yaşında bir çocuk bulundu.

Fotoğraf: AA

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’ndeki dairesini iki yıl önce Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya veren Aydın S., kirasını ödemeyen kadına dava açtı. Mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirdi.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A.’nın emniyette ifadesine başvuruldu.

Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen dokuz yaşındaki C.M.A.’yı baygın halde buldu.

Vücudunda yaralar oluşan, saçları ve tırnakları uzamış haldeki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Araştırma sonucunda çocuğun annesinin, bazı suçlardan aranan Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlendi.

Y.A.’nın oğlu için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan çocuk, savcılığın talimatıyla annesine teslim edilerek yaşadığı Antalya’ya götürüldü.

Kamuran Pınar A. ile kızı E.Z.A (16), Bursa başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Ajansların geçtiği fotoğraflarda çocuğun bakımsız ve sağlık durumunun kötü olduğu görülüyor.