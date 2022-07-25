Çöp evden çıkarılan çocuğun sağlık durumu ‘orta iyi’

Çöp evde bulunan dokuz yaşındaki çocuğun sağlık durumuna ilişkin konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Maalesef travmaları var. Kilosu olması gerekenin çok çok altında. 17 kilogram, 138 cm” diyerek sağlık durumunun ‘orta iyi’ düzeyde olduğunu söyledi.

Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alınan C.M.A.’nın annesi, çocuğunun kardeşi tarafından kaçırıldığını söylemişti. Daha sonra Antalya’ya götürülerek Akdeniz Üniversitesi’nde tedavi altına alındı.

C.M.A.’nın travmaları olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocukta bir gelişme geriliği olduğunu belirterek genel durumunun ‘orta iyi’ düzeyde olduğunu açıkladı. Gelişme geriliğinin genel duruma hakim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, “Kuzumuzun yanındaydım. Genel durumu gayet iyi. Gülüştük hatta. Burada önemli olan gelişme geriliği değil, bir yıl içinde toparlanması. Aslında daha önemlisi muhtemelen çok algılayamadığımız maalesef travmaları var. Ruhsal travmalar. Hiçbir canlının hak etmediği bu davranışı yapan insanların yanına kar kalmaması” dedi.

Çocuğa sevgi verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, “Ona moral vermek, destek olmak gerekiyor. En önemlisi sevgi, hepimiz sevgi vermeliyiz. Çok güzel ve çok güzel gülümseyen bir çocuk. Bizi mutlu etti. Gülümsemesi olumlu verilerden. Kilosu olması gerekenin çok çok altında. 17 kilogram, 138 cm boyu. Kısa boylu” dedi.