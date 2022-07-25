Avrupa’dan gelen gurbetçi: Bu pahalılıkla Türkiye’de asla yaşamam

Avrupa’dan Aksaray’a gelen ve pazarda alışveriş yapan gurbetçi Ayşe Keser, Türkiye’deki ekonomiden yakındı: “Ben Türkiye’de yaşamam. Bu pahalılıkla asla yaşamam. Avrupa’da böyle bir pahalılık yok. Avrupa’da da var. Olmaz değil. Unumuz 90 kuruşsa, 1 lira 15 kuruş oldu. Pahalılık bu Avrupa’da.”

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CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, parti yöneticileriyle birlikte Helvadere’de esnafı ziyaret etti. Pazara gelen gurbetçi Keser, Türkiye’de un fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye’deki ekonomik krize dikkat çeken Keser, ANKA muhabirine şunları söyledi: “Eşim kamyonla gelecek. ‘20 paket un getir burada mantı falan yapmak için’ dedim, baktım çok pahalı. Tabii ki bize daha ucuz. 1 lira benim un. Geçen sene buradan yapmıştım. Ben Türk marketlerinden alırım, orada. Buradan asla bir şey götürmem. Her sene mercimek, kuru bakliyat götürürdüm. Orada daha ucuz. Bu millet nasıl alıyor, nasıl satıyor?”

Kartının asgari tutarı ödeyemediği için kapatıldığını söyleyen pazarcıysa, maliyetlerden yakındı: “Mazot 7 liraydı. 30 lira 30 kuruşa yaptım. Ben mi yaptım. Petrolcüye diyorum, ‘7 lira. Beni niye kandırıyorsun’ diyorum. ‘Git, cumhurbaşkanına şikayet et’ diyor. ‘İşine geliyorsa 30 lira’ diyor. 10 liraya sattığım kaşığı şimdi 18 liraya alıyorum. Onu geçen sana 6,5 liraya alıyordum 10 liraya satıyordum şimdi 18 lira. Bu da en düşüğü daha pahalıları da var yani. Piyasa şu an yüksek. Alana da zor satana da zor. Adana’dan 20 bin lira veriyordum, bu depoyu doldurup geliyordum. Şimdi 50 bin liraya dolmuyor bile. Kart borcu yüzde 20’ydi asgari ödeme, yüzde 40’a çıkardılar. Kartları ödeyemiyoruz. O da bize bir darbe oldu. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. En kısa sürede inşallah düzelir. Vatandaş bizi suçluyor fiyat artışından, ‘Siz yapıyorsunuz’ diyor. Malımı ben niye burada güneşte yakayım. Ben bunu borçla almışım, borcunu ödeyemediğim ürünüm güneşte solmaya başlamış. Ben niye soldurayım ki bunu?”