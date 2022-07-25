New York Times’ın Erdoğan analizi: Biden için halen baş ağrısı

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, ABD-Türkiye ilişkileri ekseninde bir analiz yayımlandı. Yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yönelik yardımlarına rağmen ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için bir baş ağrısı olmaya devam ettiği ve ‘sorunlu davranışlarının’ Türkiye’deki ‘enflasyon’ gündemini unutturma gayesinin ürünü olduğu belirtildi.

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Micheal Crowley imzasıyla NYT’de yayımlanan analizde ilk olarak Ukrayna meselesinde Türkiye’nin ABD için önemine dikkat çekildi. Özellikle tahıl antlaşmasından sonra ABD’li yetkililerin Erdoğan’ı övdüğü ve takdir ettiği belirtildi.

Analizin devamında ‘otokrat’ olarak nitelendirilen Erdoğan’ın, tahıl antlaşmasından birkaç gün önce, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto edebileceğini yinelediğini ve Batı’nın düşmanları Rusya ve İran’la görüştüğü dile getirildi. ABD Kongresi’nde F-16 satışıyla ilgili gelişmelerin de Biden yönetimini meşgul ettiği anlatıldı.

Eski ABD’li bir yetkili, Erdoğan’ın bu tutumunu “Bizim takımımızda ama açıkça takımımız için iyi olmayan şeyler yapıyor. Ve ben bunun değişeceğini görmüyorum” diye özetlerken, Biden yönetiminin ‘her şeye rağmen’, konumundan dolayı Erdoğan’ı tamamen silmenin bir kayıp olacağını düşündüğü vurgulandı.

Bir diğer ABD’li yetkiliyse, Erdoğan’ın bu davranışlarının Türkiye’de yüzde 80’lere varan enflasyonu unutturma gayesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Yetkili, özellikle son dönemde Suriye’nin kuzeyine PKK’ya yönelik operasyon sinyali verildiği, bu sayede milliyetçi duyguların kaşındığı ve Erdoğan’ın destek kazanmaya çalıştığını belirtildi.