Sezen Aksu’yu ‘Kafalarına sıkacağız’ diyerek tehdit eden AKP’liye 58 milyon TL’lik ihale

2017’de çıkan şarkısı yeniden gündeme getirilerek hedef gösterilen ses sanatçısı Sezen Aksu’yu “Beyinlerine sıkacağız, kafalarına… Ve inlerinde hepsini ezeceğiz” sözleriyle tehdit eden AKP’nin 2018 seçimlerindeki aday adayı ve 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut’un şirketine AKP’li Pendik Belediyesi’nden 58 milyon TL’ye ihale verildi.

Bulut’un ortağı olduğu şirket, son 11 yılda kamu kurumlarından 1 milyar 43 milyon 408 bin TL’lik birçok ihale aldı.

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Sezen Aksu’nun 2017’de çıkan şarkısındaki, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri yeniden gündeme getirilmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aksu’yu “Dillerini koparırız” diyerek tehdit etmişti.

AKP’li Bulut’sa Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan Adliyesi’nde, “Sabrımız taştı artık. İçişleri Bakanımızın dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz” sözleriyle sanatçıyı tehdit etmişti.

57,9 milyonluk ihale

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre AKP’li Bulut’a 20 Temmuz’da imzalanan sözleşmeyle 57 milyon 935 bin TL’lik ihale verildi.

AKP’li Ahmet Cin yönetimindeki Pendik Belediyesi, 7 Haziran’da ‘Yeni Parkların Yapımı, Mevcut Parkların Revizyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ başlığıyla ihale açtı. 312 kalem inşaatla 111 kalem peyzaj işini kapsayan ve ‘açık’ usulle düzenlenen ihale, ‘Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat’ isimli şirkete gitti. Şirketle AKP’li belediye arasında 57 milyon 935 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirket, Erol Bulut’la Hasan Alas’a ait.

11 yılda 1,43 milyarlık ihale

‘Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat’ isimli şirkette, Bulut’un ortağı isim de ‘tanıdık’. Hasan Alas, bir dönem AKP Eyüpsultan ilçe yönetim kurulu üyesi olmasıyla biliniyor. Şirket, son 11 yılda kamu kurumları ve yerel yönetimlerden 1 milyar 43 milyon 408 bin TL’lik 146 ihale aldı. Bunların arasında AKP’li belediyelerin yoğunlukta.

Şirketin aldığı ihaleler ve tutarları şöyle:

• AKP’li Pendik Belediyesi’nden 268 milyon 831 bin TL’lik 22 ihale.

• AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin 313 milyon 919 bin TL tutarında, 27 ihale.

• AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nden 18 milyon 651 bin TL değerinde 7 ihale.

• AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden 27 milyon 102 bin TL’lik üç ihale.

• AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nden 14 milyon 799 bin TL’lik iki ihale.

Şirketin hizmet verdiği alanlar şöyle sıralanıyor: Öğrenci ve personel taşıma, filo araç kiralama, inşaat, temizlik, çöp toplama, gezi ve organizasyon hizmetleri, ikinci el araç satışı.