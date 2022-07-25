İstanbul’da scooterlara özel park projesi: Pilot bölge Kadıköy

İstanbul’da gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterların park sorununa çözüm amacıyla çalışma başlatıldı.

Fotoğraflar: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mikromobilite park alanları oluşturarak sorunu çözmeye çalışacak.

İBB’nin açıklamasına göre İstanbul genelinde işletme yapan firmalardan elde edilen veriler doğrultusunda kullanımın en yoğun olduğu ilçelerden Kadıköy pilot bölge seçildi.

Bağdat Caddesi’nde 17, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde iki, Ethem Efendi Caddesi’nde yedi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde 26 olmak üzere toplam 52 scooter park alanı oluşturulacak.

Kadıköy’den sonra sıra Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Beyoğlu’nun aralarında olduğu ilçelere gelecek.