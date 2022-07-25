Enerji krizi vurdu: Almanya resesyonun eşiğinde

Almanya’da ekonomiye güven yılın en düşük seviyesine geriledi. Doğalgaz arzında sorun görüleceği beklentisi ülkeyi resesyonun eşiğine getirdi.

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Almanya’da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi temmuzda 88,6​​ ile beklentilerin altında açıklandı. Reuters’ın anket verilerine göre yüksek enerji maliyetleri ve doğalgaz arzında sorun görüleceği beklentisi ülkeyi resesyonun eşiğine getirdi.

Endeks geçen ay bu veri 92,3 seviyesinden 92,2 seviyesine aşağı yönlü revize edilmişti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 90,2​​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Şirketler işlerinin gelecek aylarda önemli ölçüde daha da kötüleyeceğini öngörürken, ekonomiye güvenin en çok üretim sektöründe azaldığı görüldü.

Ekonomiye güven neden düşüyor?

Rusya’nın 24 şubatta başlattığı Ukrayna işgali sonrası Moskova’ya karşı sert yaptırım kararları alındı. Rusya da buna karşı enerji kozunu devreye koydu. Enerji kaynakları bakımından, başta Almanya olmak üzere, Rusya’ya bağımlı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bunun üzerine alternatif arayışına girdi.

Ama kısa sürede bir alternatifin bulunamayacağı ve Rusya’nın enerji akışını kesme tehdidi AB’yi ekonomik olarak zora soktu. Avrupa Merkez Bankası, bu nedenle yükselen enflasyona karşı 11 yılın ardından faizi artırma yoluna gitti.