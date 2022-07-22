Enflasyonla mücadele: Avrupa Merkez Bankası faizi daha da artırabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün, beklentilerin üzerinde 50 baz puan faiz artırdı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir, bugün de eylüldeki toplantıda faizin 25 ya da 50 baz puan daha artırılabileceğini söyledi.

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Slovakya Merkez Bankası Başkanı da olan Kazimir, “Eylül ve ilerisindeki toplantılarda faizi ne kadar artıracağımızı euro bölgesi ve etrafındaki ekonomik gelişmeler belirleyecek. Dolayısıyla eylülde 25 ya da 50 baz puan faiz artırımı beklemek mümkün” dedi.

Kazimir, avro bölgesindeki enflasyonu makul seviyelere çekmenin de zaman alacağını dile getirdi.

Dün, faizin yükseltilmesiyle avro yükselmişti. ECB’nin sitesinde faizin artırılmasıyla nihai hedefin enflasyonu düşürmek olduğu dile getiriliyor. Faizlerin yükseltilmesiyle de ekonomideki hareketliliğin azalacağı yönünde yorumlar yapılıyor.