Akşam Postası / 25 Nisan 2021

1. Bilim kurulu üyesi: Tam kapanma gelebilir

Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, “Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi” dedi.

2. Kobani davası başlarken…

3. Devlet, eski ticaret bakanı Pekcan’ın şirketine 1.4 milyon TL destek çıkmış

‘Dezenfektan skandalı’ndan sonra görevden alınan eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ın şirketine devletin 1.4 milyon liralık yatırım desteği yaptığı ortaya çıktı.

Reklam

4. Vebitcoinci çift yasadışı bahis çetesinin de başı çıktı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ‘Baron‘ lakaplı şirket CEO’su İlker B. ve ‘Hanımağa‘ lakaplı eşi Güliz B. yasadışı bahis çetesinin lideriymiş.

5. Bakanlık üste çıktı: Korumadaki çocuğun utanacak bir şeyi yokmuş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanın 23 Nisan’da koltuğunu devrettiği 10 yaşındaki çocuğun devlet korumasında bulunduğunu ifşa etmesinde bir sakınca görmedi.

6. AKP’li rektör yardımcısı, gazeteci zehirleme önerisinde bulundu

AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın, Twitter üzerinden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, gazeteci Erk Acarer’i zehirleme önerisinde bulundu.

Reklam

7. İkizdere’de doğa nöbeti dördüncü gününde: 15 gözaltı

Fotoğraf: Twitter

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi’nde açılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin doğa nöbeti dördüncü gününde. Jandarmanın kadınların da içinde bulunduğu gruba müdahalesi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. İkizdere’deki HDP’li vekil Diken’e anlattı: “Çok sert bir biçimde müdahale edildi. Çok sayıda yaşlı kadın ve erkek yaralandı. Hem gaz sıkıldı, hem de fiziken şiddet uygulandı.”

8. Depoda yangın: Dört kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında dört kişi hayatını kaybetti.

9. Ermenistan başbakanı istifa etti

Paşinyan, seçime kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini söyledi.

10. Biden, Kim Kardashian’dan teşekkürü kaptı

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian ABD Başkanı Joe Biden’a ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdığı için teşekkür etti.