Depoda yangın: Dört kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında dört kişi hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı’ndaki dört katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanıgını kontrol altına aldıktan sonra içeride çalışan kişilerin olduğunun söylenmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yangın sırasında bir kişinin son anda kendini dışarı atarak alevlerin içinde kalmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.
Yangından kurtulan Pakistan uyruklu kişi dışarıda gözyaşları içinde arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi. Duman tahliyesi yapılan depoda Pakistan uyruklu dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Son anda kendini dışarı atarak kurtulan kişi hastanede tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.