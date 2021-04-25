Biden, Kim Kardashian’dan teşekkürü kaptı

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD Başkanı Joe Biden’a ‘Ermeni soykırımı‘nı tanıdığı için teşekkür etti.

Fotoğraf: Reuters

Biden ‘Ermeni soykırımı’nı resmen tanımış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri anıyor ve böylesi bir vahşetin yinelenmesini önleme kararlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz.”

Reklam

Biden, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanan ikinci ABD başkanı. İfadeyi ilk olarak Ronald Reagan kullanmıştı, ancak 1981’de, yani başkan seçilmeden önce.

Instagram hesabından uzun bir paylaşım yapan Kardashian şu ifadeleri kullandı:

“100 yılı aşkın süredir gerçek için mücadele ettikten sonra Ermeniler Biden’n 1915’teki katliamı soykırım ilan etmesiyle beklediği ve dua ettiği tanınmayı aldı. Ermeni toplumu için uzun bir yoldu; her yıl soykırımın tanınmasına biraz daha yaklaştık. Sonunda o gün geldi.”

Reklam

“Kökenlerimle, Ermeni toplumlarıyla gurur duyuyorum” diyen Kardashian şöyle devam etti: “Başkan Biden’a her Ermeni’ye bugünü ve bu gerçeği bahşettiği için minnettarım. Hiçbir şey öldürülen Ermenileri geri getirmeyecek olsa da umarım aileleri biraz huzura erer. Her yıl bugün kaybettiklerimizi anmaya devam edeceğim ama artık soykırımın tanınmasıyla geçmişteki zulümlerin bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğimiz umuduyla yapacağım.“

Kardashian son olarak Biden’a başkalarınının söylememeyi tercih ettiği gerçekleri konuşma cesaretine sahip olduğu için teşekkür etti.