Diken

Yaramazlara biraz batar!

Biden, Kim Kardashian’dan teşekkürü kaptı

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD Başkanı Joe Biden’a ‘Ermeni soykırımı‘nı tanıdığı için teşekkür etti.

Fotoğraf: Reuters

Biden ‘Ermeni soykırımı’nı resmen tanımış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri anıyor ve böylesi bir vahşetin yinelenmesini önleme kararlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz.”

Reklam

Biden, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanan ikinci ABD başkanı. İfadeyi ilk olarak Ronald Reagan kullanmıştı, ancak 1981’de, yani başkan seçilmeden önce.

Instagram hesabından uzun bir paylaşım yapan Kardashian şu ifadeleri kullandı:

“100 yılı aşkın süredir gerçek için mücadele ettikten sonra Ermeniler Biden’n 1915’teki katliamı soykırım ilan etmesiyle beklediği ve dua ettiği tanınmayı aldı. Ermeni toplumu için uzun bir yoldu; her yıl soykırımın tanınmasına biraz daha yaklaştık. Sonunda o gün geldi.”

Reklam

“Kökenlerimle, Ermeni toplumlarıyla gurur duyuyorum” diyen Kardashian şöyle devam etti: “Başkan Biden’a her Ermeni’ye bugünü ve bu gerçeği bahşettiği için minnettarım. Hiçbir şey öldürülen Ermenileri geri getirmeyecek olsa da umarım aileleri biraz huzura erer. Her yıl bugün kaybettiklerimizi anmaya devam edeceğim ama artık soykırımın tanınmasıyla geçmişteki zulümlerin bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğimiz umuduyla yapacağım.

Kardashian son olarak Biden’a başkalarınının söylememeyi tercih ettiği gerçekleri konuşma cesaretine sahip olduğu için teşekkür etti.

Amerikalı oyuncu Mia Farrow: 1915’te olan bu

Biden ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdı

SON HABERLER

Biden ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdı

Biden mesajında şu ifadeleri kulladı: “Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri anıyor ve böylesi bir vahşetin yinelenmesini önleme kararlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz.”

Türkiye’de kaç kripto para borsası var, dönen para ne kadar?

Thodex vurgunu sonrası gözler kripto paraların alım satımının yapıldığı yerli borsalara çevrildi. Kripto para piyasasında şu anda irili ufaklı 40 adet yerli borsa var. Sadece iki büyük yerli kripto para borsası; Paribu ve BTC’nin günlük işlem hacimleri artık milyar dolarlarla ifade ediliyor.

Kobani davası başlarken…

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 108 kişi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan Kobani olaylarıyla ilgili olarak yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Yargılama kapsamında 27 kişi tutuklu bulunuyor. Sanıkların 29 ayrı suçlamayla 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıl hapsi isteniyor.