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Yaramazlara biraz batar!

Profesörden Covid-19’da tedavi ipuçları

ABD’deki Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz Covid-19’da tedavi ipuçlarını paylaştı.

Fotoğraf: AA

Profesörün Twitter’da paylaştığı bilgilerde Covid-19 semptomları şöyle sıralandı: Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, genel halsizlik, tat ve koku kaybı.

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Buna göre eğer Covid-19 semptomlarınız varsa pulsoksimetreyle günde üç veya dört kez oksijen seviyenizi kontrol edin, havalandırma için pencereleri açın ve bol sıvı tüketin.

Evde izole olma ve maske önerileri yinelenirken parasetamol ve asetominofen ateş düşürücü öneriliyor.

Yüzde 92 veya üstünde oksijen seviyesi

Oksijen seviyeniz yüzde 92 veya üstünde olduğu zamanlar için öneriler de yine bol sıvı ve ateş düşürücü, akciğer oksijenasyonunu artırmak için mümkün mertebe yüzüstü yatmak..

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Bunun yanında semptomlar geçene kadar inhale budesonid kullanılması öneriliyor.

Yüzde 92 veya altında oksijen seviyesi

Oksijen seviyesinin yüzde 92 veya altında olduğu zamanlarda ise doktora danışıp hastaneye gitmekte yarar var.

Diğer öneriler yüzüstü yatma, oksijen kullanma, oksijen seviyesinin kontrolünü günde dört ila altıya çıkarma ve beş ila 10 gün boyunca Deksametazon kullanılması.

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