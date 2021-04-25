Son 24 saat: 38 bin 553 vaka, 347 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 38 bin 553 Covid-19 vakası kayda geçerken 347 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

Reklam

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969’a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 73 bin 644’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 553’e çıktı.

Bir günde 260 bin 280 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 801, iyileşenlerin sayısı da 51 bin 236. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 590.