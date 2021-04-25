Üst düzey bürokrat özel hastanelere yalvarmış: Lütfen alabileceğiniz hastayı alın

Ankara Tabip Odası, üst düzey bir bürokratın özel sağlık kuruluşlarından rica minnet yatak talebinde bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA

Yoğun bakım yataklarının dolduğunu, hastaların acil servislerde günlerce bekletildiğini vurgulayan odaya göre devlete ait sağlık kuruluşlarında yoğun bakımlar alarm veriyor.

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‘Üst düzey yetkili rica minnet yatak talebinde bulundu’

Twitter paylaşımında, üst düzey bir bürokratın özel sağlık kuruluşlarından rica minnet yatak talebinde bulunduğunu belirten Ankara Tabip Odası, “Sağlık bakanı inkar etse de kendisine bağlı üst düzey yetkili bunun aksini söylüyor. İkisinden biri gerçeği ifade etmiyor ya da gerçeği toplumdan gizliyor, doğru söylemiyor” ifadesini kullandı.

Ankara Tabip Odası’nın paylaşımına göre ismi açıklanmayan üst düzey yetkili şu talepte bulundu: “Şu an itibari ile kriz koordinasyon merkezinde 30 Covid yoğun bakım hastası, 15 Covid dışı yoğun bakım hastası beklemektedir. Sizden ricam, bugün hızlıca aksiyon alarak bu hastalarımıza yer bulup yerleştirmenizdir. Lütfen yoğun bakımlarınızı gözden geçirerek kriz koordinasyon merkezimizle iletişime geçip alabileceğiniz hastaları alınız.”

Sağlık hakkının anayasal bir hak olduğunun altını çizen oda, “Her yurttaş eşit ve ücretsiz sağlık hakkına erişmelidir. Özel sağlık kuruluşlarını derhal kamulaştırın” dedi.