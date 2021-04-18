Yoğun Bakım Derneği başkanı: Virüs silah değiştiriyor, çok tedirginiz

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel uyardı: “Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor. Genç hastalar, daha fazla doku tahribiyle geliyor. Virüs silah değiştirdi. Bu hafta yoğun bakımlar adına endişe duyuyorum.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında yoğun bakımlarla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı: “Yoğun bakımlar içindeki doluluk oranımız yüzde 71.3. Yüzde 30’a yakın kapasitemiz var. 10 bine yakın ağır hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer bir takım sorunlar yaşadığımız oluyor mu? Evet oluyor. Sinop, Bartın, Çanakkale, İzmir, Edirne ve Rize. Bu illerimizde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 80’in üzerinde.”

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Türkiye’de son iki haftada, salgının başından bu yana en yüksek vaka ve ağır hasta sayıları kayda geçti.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel vaka sayısının 62 bin 606, ağır hasta sayısının ise 3 bin 240’a ulaştığı bu hafta itibariyle herkesin seferberlik varmış kurallara riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Üçüncü dalgaın yaşandığı bugünlerde durumun salgının başladığı dönemden farklı olduğuna dikkat çken profesör şunları söyledi: “Birinci dalgada adeta bir seferberlik hali vardı ve vaka sayıları zirvede 13 bin 300’lerdeydi. Yoğun bakımlara yansıması da 1980 hasta oldu. İkinci yukarıya gidişte, vaka sayısı 33 bin 500, yoğun bakımlara yansıması ise 5 bin 970’lerde olmuştu (maksimum). Biz, tam kapanmaya gitmeden, müthiş bir sağlık altyapısının yanında üstyapı diyebileceğimiz yoğun bakım ekiplerinin inanılmaz özverili mücadelesi ile bunun da üstünden gelmiştik ve ağır hasta sayılarımız 500’lere kadar inmişti. Fakat şimdi durum farklı. Yukarıya doğru gidiyoruz. Son 15 gündür kırmızı alarm çanlarının çaldığı açık ve net.

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Artık çok daha genç yaşta hastaların da olduğunu burgulayan Prof. Dr. İsmail Cinel şöyle devam etti: “Aşılamanın da faydası ile (65 yaş üstünü aşılamayı başardık), artık yoğun bakımlarda ortalama 78 gibi yaşlardan şu an 60’lara 59’lara geri geldik. Bu çok önemli bir detay. Çünkü artık 38 yaşında da hastamız var, 45 yaşında da hastamız var. Bunlar da dokuları daha tahrip olmuş bir şekilde geliyorlar yoğun bakımlarımıza. Şu anda ağır hasta sayısında 3 bin 200’lerdeyiz. Son altı haftadır her gün artıyor. Yoğun bakım gereksinimi de hızla artıyor.”

Yoğun bakımları hastanelerin sigortası olarak nitelendiren Cinel şunları söyledi: “Sayı belli bir sayının üzerine çıktığı anda yoğun bakımlar sigorta olma özelliklerini kaybederler. Tüm hastane için sigorta fonksiyonunu göremeyen yoğun bakım demek, tıka basa dolu yoğun bakımlar demektir. Tıbbi kalitenin, istemeden düşmesi demektir. Yoğun bakımcıları da psikolojik olarak ciddi anlamda çok örseler bu, yılgınlığa, bitkinliğe düşürür. Düşünün; bir yoğun bakımda mesela ayda ortalama 100 vefat yaşarken, bir bakıyorsunuz 300-400’lere çıkıyor. Bu hastalara 20 gün 30 gün emek vermiş yoğun bakımcının içinden bir parça kopar. Hele de hastalar daha gençse, etkisi daha yıkıcı oluyor. Çocuklara dahi yöneldi bu virüs, silah değiştiriyor.”

Türkiye’nin yeni kısıtlamalarla biraz frene bastığını ifade eden sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu fren yeterli mi değil mi, Ramazan’ın etkisini nasıl olacak, bunlar önümüzdeki hafta cumartesi-pazar ortaya çıkacak. Ama bu bir hafta nasıl geçecek, ben yoğun bakımlar adına bunu düşünüyorum, bundan endişe duyuyorum. Nisan başından beridir çok ciddi uyarılarda bulunuyoruz. Hala 62-63 binlerde vaka sayısı. Aşağı düştüğünü göremedik. Onu görsek de yoğun bakımlardaki vakalar bir hafta 10 gün daha artmaya devam edecek. Çok ciddi sayıdaki servis Covid hastalarını da göz önüne aldığımızda, biz yoğun bakımcılar olarak çok tedirginiz. Durum gerçekten ciddi.”

Yoğun bakımlara Covid-19 hastaları dışında da ihtiyaç olduğunu anımsatan profesör, “Hepsini Covid yoğun bakım yapamazsınız. Çünkü non Kovid yani Kovid olmayan hastaların da, örneğin trafik kazası, beyin kanaması, kalp krizi geçirdiklerinde yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor” dedi.