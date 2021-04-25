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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Dr. Ahmet Saltık, ‘derhal’ diyerek salgına karşı beş önlem önerdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Covid-19 salgınının önüne kesebilmek için Türkiye’nin en az bir ay tam kapanmaya gitmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye en çok vaka bildiren ilk 10 ülke arasında, vaka sayısının test sayısına oranında ikinci sırada. Son 24 saatte de 281 bin 183 testten 40 bin 596’sı pozitif çıktı. Dün itibariyle ölü sayısı da 38 bini geçti.

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Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın aktardığına göre halk sağlığı uzmanı Saltık ‘salgına karşı derhal yapılması gerekenler’i şöyle sıraladı:

-Dört hafta boyunca yüzde 95’ler düzeyinde tam kapanmaya gidilmeli.

-Olabildiğince aşı sağlanmalı (halen 10 aşı dünyada acil kullanım onayı aldı) ve dört hafta kapanmada olağanüstü seferberlikle yaygın aşılama yapılmalı..

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-Yine bu sürede yaygın aktif sürveyans uygulanarak burun sürüntü örnekler alınmalı ve toplumda saklı-gizli taşıyıcılar bulunarak evlerinde değil karantina mekanlarında gözetime alınmalı.

-Sahra hastaneler açılmalı ve 1’nci basamak sağlık hizmetleri hızla güçlendirilmeli.

-Gereksinimli kitlelere sosyal devlet desteğe mutlaka verilmeli.

Vaka sayısı en yüksek ilk 10 ülke içinde Türkiye pozitif test oranında 2’nci sırada

Son 24 saat: 339 can kaybı, 40 bin 596 vaka

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