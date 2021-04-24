Kulis: 17 Mayıs’a kadar tam kapanma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü düzenlenecek kabine toplantısı sonrasında 17 Mayıs’a kadar sürecek bir tam kapanma dönemini duyuracağı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Deniz Zeyrek’in yazısına göre bakanlıklar ve bilim kurulu, salgının ilk dönemleri olan Nisan 2020’dekine benzer önlemleri uygulamaya hazırlanıyor.

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Ramazan’da uygulanan tedbirlerin iki haftalık sürede istenen sonucu vermediği için artırılacağı belirtildi.

2 Mart’ta başlayan ‘kontrollü normalleşme’ kontrolden çıkmadan önce günlük vaka sayıları 9-10 bin civarındaydı. Ancak son bir ayda tavan yaparak 60 binlerin üstüne çıktı. İki haftadır devam eden ‘kısmı kapanma’ya rağmen vaka ve ölüm sayılarında istenen düşüş sağlanamadı. Dün de 49 bin 438 Covid-19 vakası kayda geçerken 343 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre pazartesi günü toplanacak kabinenin ardından Erdoğan, temel tedarikçiler dışında her yerin kapanacağı bir dönemin 17 Mayıs’a dek süreceğini ilan edecek.

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Bu tarihin 19 Mayıs ile birleştirilebileceği, eğer bu sürede de vaka sayısı düşürülemezse, süre yedi gün daha uzatılabileceği belirtildi.

Bir yetkilinin ‘Türkiye’nin tam kapanma önlemini almasının şart olduğunu’ söyledi ifade edilirken, temel hedefin ölümlerin ve hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması olduğu belirtildi.

Bunlar olmazsa 2021 turizm sezonunun kaybedilmesi riskinin doğacağı kaydedildi.