BioNTech’in değeri yüzde 900 arttı, Uğur Şahin bir tek hisse bile satmadı

Covid-19 aşısı geliştirmesinin ardından değeri yüzde 900 artmasına rağmen BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin şirketin tek bir hissesini bile satmadı.

Fotoğraf: Der Spiegel

Pandeminin neredeyse başından beri aşı heyecanı borsalara da yansımış, potansiyel sahibi şirketlerin hisseleri fırlamıştı. Yöneticilerin çoğu hisselerini satmaya koştu.

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Ancak Uğur Şahin onlardan biri değildi. Forbes’un aktardığı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre şirketinin tek bir hissesini bile satmadı.

Şahin’in kararı, bir başka aşı geliştiren biyoteknoloji şirketi Moderna’nın yüklü miktarda hisse satmasıyla bir tezat oluşturuyor. Aynı zamanda Şahin’in hayata ve işe genel yaklaşımını da yansıtıyor. Sonuçta o mütevazı bir apartman dairesinde yaşayan, işe bisikletle gidip gelen, araba dahi almayı tercih etmemiş bir CEO.

Şahin bu işin bir finansal yanının bulunduğunun, mali kaynak yaratma, birleşmeler ve anlaşmalar gibi olmazsa olmazların farkında. Biyotekolojinin iş taraflarını online videolardan ve ‘Aptallar İçin İş Planları’ gibi temel kitaplar okuyarak öğrendiğini anlatıyor.

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Pandeminden önce de başarılı kabul edilen ancak adını yalnızca sektörden insanların duyduğu BioNTech şirketinin değeri 3.4 milyar dolarken şimdi 37 milyar dolar.

Covid-19 aşısını geliştirme sürecinde ortaklık kurduğu ABD’li Pfizer’in CEO’su ALbert Bourla aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklandığı gün hisslerinin yaylaşık yüzde 60’ını satmıştı.

Ancak Şahin günün sonunda hastalar ve bilim adına çalışıyor.