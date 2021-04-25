22 kişiye Covid-19 bulaştırdığı şüphesiyle tutuklandı: ‘Hepinizi hasta edeceğim’ diye öksürmüş

İspanya’da 22 kişiye Covid-19 bulaştırdığı iddia edilen adam tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Polisin verdiği bilgiye göre Mayorka adasında 40 yaşındaki şahıs ateş ve öksürük belirtileri olmasına rağmen işe gitmeye devam etti. Spor salonundan da eksik kalmadı.

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Çalışma arkadaşlarının uyarılarına rağmen eve gitmeyen adam bununla da kalmayıp işyerinde maskesini indirip öksürerek, “Hepinizi hasta edeceğim” dedi.

Test sonucu pozitif çıktığında uyarı üzerine yapılan testlerde işyerinde beş kişi, spor salonunda ise üç kişi pozitif çıktı.

İş arkadaşlarının ailelerinden de üçü bir yaşında çocuk olmak üzere 14 kişi pozitif çıktı.

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Covid-19 kapanların durumun ağır değil.