Mısra Öz’den sevindiren haber

Bir süredir entübe olarak ‘corona’ tedavisi devam eden Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı.

Fotoğraflar: Mısra Öz

Mısra Öz, Çorlu’daki tren faciasında oğlunu kaybetmiş, sonrasında yürüttüğü adalet mücadelesiyle tanınmıştı.

Reklam

Baba Mehmet Öz, solunum sıkıntısı nedeniyle bir haftadır yoğun bakımda olan kızının son durumunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler.”

Ne olmuştu?

Edirne’den İstanbul’a giden yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

Hayatını kaybedenler arasında Mısra Öz’ün dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ve eski eşi Hakan Sel de bulunuyordu.

Reklam

Kazada, yedi çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.